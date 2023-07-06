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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ve Kartal bombayı patlatıyor! Muleka yerine o geliyor...
Giriş Tarihi: 06.07.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 09:13

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ve Kartal bombayı patlatıyor! Muleka yerine o geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri :Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 78 puan toplayarak tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı ekip, ilk olarak Emrecan Bulut'u kadrosuna kattığını duyurmuştu. Bu hamle sonrası hızını arttıran Kartal, Jackson Muleka'nın Arabistan, Mısır, Katar ve Rusya gibi ülkelerin takımları ile transfer listesinde adının geçmesi sonrası alternatif bir oyuncu bularak düğmeye bastı. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ve Kartal bombayı patlatıyor! Muleka yerine o geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri :Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 78 puan toplayarak tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı ekip, ilk olarak Emrecan Bulut'u kadrosuna kattığını duyurmuştu. Bu hamle sonrası hızını arttıran Kartal, Jackson Muleka'nın Arabistan, Mısır, Katar ve Rusya gibi ülkelerin takımları ile transfer listesinde adının geçmesi sonrası alternatif bir oyuncu bularak düğmeye bastı. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ve Kartal bombayı patlatıyor! Muleka yerine o geliyor...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte takımlar yeni sezon için çalışmalarına start verdi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ve Kartal bombayı patlatıyor! Muleka yerine o geliyor...

Bu doğrultuda Şenol Güneş'in transfer raporları doğrultusunda hareket etme kararı alan siyah-beyazlı ekip, kadrosuna ilk olarak Emrecan Bulut'u kattığını duyurdu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ve Kartal bombayı patlatıyor! Muleka yerine o geliyor...

Geçtiğimiz günlerde yeni sezon için değerlendirmeler yapan Şenol Güneş, acilen stoper ve hücum hattına takviye yapılması gerektiği üzerinde durmuştu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ve Kartal bombayı patlatıyor! Muleka yerine o geliyor...

STOPER HAMLESİ GELDİ

Siyah-beyazlılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Leicester City'nin yıldızı Daniel Amartey ile anlaşmayı sağladı.

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