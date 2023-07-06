Giriş Tarihi: 06.07.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 09:13

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ve Kartal bombayı patlatıyor! Muleka yerine o geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri :Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 78 puan toplayarak tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı ekip, ilk olarak Emrecan Bulut'u kadrosuna kattığını duyurmuştu. Bu hamle sonrası hızını arttıran Kartal, Jackson Muleka'nın Arabistan, Mısır, Katar ve Rusya gibi ülkelerin takımları ile transfer listesinde adının geçmesi sonrası alternatif bir oyuncu bularak düğmeye bastı. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...