Giriş Tarihi: 10.05.2022 21:57
Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
22:01
Son dakika: Beşiktaş'ta yaprak dökümü başlıyor! Valerien Ismael neşteri vurdu tam 9 yıldız…
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Sezona Sergen Yalçın ile başlayan siyah-beyazlı takım, Önder Karaveli ile yola devam etmiş ancak aradığını yine bulamamıştı. Son olarak Valerien Ismael'i göreve getiren Beşiktaş'ta gelecek sezon adeta bir yaprak dökümü yaşanacak. Teknik direktör Valerien Ismael, yönetime devam edilmesini istemediği oyuncuları bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları…