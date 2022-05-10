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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş'ta yaprak dökümü başlıyor! Valerien Ismael neşteri vurdu tam 9 yıldız…
Giriş Tarihi: 10.05.2022 21:57 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 22:01

Son dakika: Beşiktaş'ta yaprak dökümü başlıyor! Valerien Ismael neşteri vurdu tam 9 yıldız…

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Sezona Sergen Yalçın ile başlayan siyah-beyazlı takım, Önder Karaveli ile yola devam etmiş ancak aradığını yine bulamamıştı. Son olarak Valerien Ismael'i göreve getiren Beşiktaş'ta gelecek sezon adeta bir yaprak dökümü yaşanacak. Teknik direktör Valerien Ismael, yönetime devam edilmesini istemediği oyuncuları bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Beşiktaş’ta yaprak dökümü başlıyor! Valerien Ismael neşteri vurdu tam 9 yıldız…

Son dakika haberleri… Bu sezon futbolda hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Beşiktaş, taraftarlarının beklentisinin oldukça altında kaldı.

Son dakika: Beşiktaş’ta yaprak dökümü başlıyor! Valerien Ismael neşteri vurdu tam 9 yıldız…

Geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından yıldız oyuncularla kadrosunu güçlendirerek yeni sezona başlayan siyah-beyazlılarda, beklenen olmadı.

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Son dakika: Beşiktaş’ta yaprak dökümü başlıyor! Valerien Ismael neşteri vurdu tam 9 yıldız…

Avrupa'da hüsran yaşayan Beşiktaş, sezon boyunca 3 farklı teknik direktörle çalıştı.

Son dakika: Beşiktaş’ta yaprak dökümü başlıyor! Valerien Ismael neşteri vurdu tam 9 yıldız…

Sergen Yalçın'la başlanan sezon Önder Karaveli ile devam etti ancak kötü sonuçlar ardından Valerien Ismael göreve geldi.

Son dakika: Beşiktaş’ta yaprak dökümü başlıyor! Valerien Ismael neşteri vurdu tam 9 yıldız…

Bu süreçte şampiyonluk potasına da giremeyen Beşiktaş, yeni hocası Valerien Ismael ile gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürüyor.

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