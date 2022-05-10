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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş’ta yıldız oyuncunun bileti kesildi! Sergen Yalçın’ın prensi Valerien Ismael’in gözüne giremedi…
Giriş Tarihi: 10.05.2022 01:20 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 01:21

Son dakika: Beşiktaş’ta yıldız oyuncunun bileti kesildi! Sergen Yalçın’ın prensi Valerien Ismael’in gözüne giremedi…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta gelecek sezonun hazırlıkları sürüyor. Ligde sezon boyunca 3 farklı teknik direktörle çalışan siyah-beyazlı ekip, son olarak Valerien Ismael'i takımın başına getirdi. Genç çalıştırıcıyla gelecek sezonun planlamasını yürüten Beşiktaş'ta, geçen sezonki performansıyla yıldızlaşan oyuncunun bileti kesildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Beşiktaş’ta yıldız oyuncunun bileti kesildi! Sergen Yalçın’ın prensi Valerien Ismael’in gözüne giremedi…

Son dakika haberleri… Bu sezona yıldız transferleriyle birlikte büyük umutlarla giren Beşiktaş, lige ve Şampiyonlar Ligi'ne erken havlu attı.

Son dakika: Beşiktaş’ta yıldız oyuncunun bileti kesildi! Sergen Yalçın’ın prensi Valerien Ismael’in gözüne giremedi…

Devler Ligi'nde tarihinin en kötü performanslarından birini sergileyen siyah-beyazlılar, 3 farklı teknik direktörle çalıştı.

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Son dakika: Beşiktaş’ta yıldız oyuncunun bileti kesildi! Sergen Yalçın’ın prensi Valerien Ismael’in gözüne giremedi…

Sergen Yalçın'la başlanan sezon Önder Karaveli ile devam etti, Valerien Ismael ile de son bulacak.

Son dakika: Beşiktaş’ta yıldız oyuncunun bileti kesildi! Sergen Yalçın’ın prensi Valerien Ismael’in gözüne giremedi…

Bu süreçte şampiyonluk potasına da giremeyen Beşiktaş, yeni hocası Valerien Ismael ile gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürüyor.

Son dakika: Beşiktaş’ta yıldız oyuncunun bileti kesildi! Sergen Yalçın’ın prensi Valerien Ismael’in gözüne giremedi…

Genç çalıştırıcıyla yeni bir yapılanmaya girecek olan siyah-beyazlılar, ayrılacak oyuncular ve yeni transferle birlikte yeni sezonun ilk 11'ini de netleştirecek.

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