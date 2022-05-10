Giriş Tarihi: 10.05.2022 01:20
Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
01:21
Son dakika: Beşiktaş’ta yıldız oyuncunun bileti kesildi! Sergen Yalçın’ın prensi Valerien Ismael’in gözüne giremedi…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta gelecek sezonun hazırlıkları sürüyor. Ligde sezon boyunca 3 farklı teknik direktörle çalışan siyah-beyazlı ekip, son olarak Valerien Ismael'i takımın başına getirdi. Genç çalıştırıcıyla gelecek sezonun planlamasını yürüten Beşiktaş'ta, geçen sezonki performansıyla yıldızlaşan oyuncunun bileti kesildi. İşte son dakika haberinin detayları…