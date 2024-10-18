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Haberler Galeri SON DAKİKA: Bizim Çocuklar için çıldırdılar! Gözden çıkardıkları inanılmaz para belli oldu...
Giriş Tarihi: 18.10.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 14:42

SON DAKİKA: Bizim Çocuklar için çıldırdılar! Gözden çıkardıkları inanılmaz para belli oldu...

Benfica'nın Türk yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü için İngiliz devleri kesenin ağzını açtı. Başarılı performanslarıyla Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da övgü toplayan Bizim Çocuklar'a talip Premiere Lig'den çıktı. İngiliz basını; Kerem ve Orkun için istenen bonservis bedelini de açıkladı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

SON DAKİKA: Bizim Çocuklar için çıldırdılar! Gözden çıkardıkları inanılmaz para belli oldu...

Son Dakika Transfer Haberler: Galatasaray'dan Benfica'ya transferinin ardından adeta bir yıldız gibi parlayan, başarılı performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu ve takım arkadaşı Orkun Kökçü'ye iki İngiliz kulübünün talip olduğu ileri sürüldü. İşte haberin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Bizim Çocuklar için çıldırdılar! Gözden çıkardıkları inanılmaz para belli oldu...

Benfica'daki lejyonerlerimiz Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye milli ara dönüşü sürpriz bir haber geldi.

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SON DAKİKA: Bizim Çocuklar için çıldırdılar! Gözden çıkardıkları inanılmaz para belli oldu...

Orkun Kökçü, 2023 yılının Temmuz ayında Feyenoord'dan Portekiz ekibine 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

SON DAKİKA: Bizim Çocuklar için çıldırdılar! Gözden çıkardıkları inanılmaz para belli oldu...

Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu ise 2024'ün yaz transfer döneminde 12 milyon Euro karşılığında Benfica'nın yolunu tutmuştu.

SON DAKİKA: Bizim Çocuklar için çıldırdılar! Gözden çıkardıkları inanılmaz para belli oldu...

Gelen son dakika haberine göre; Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü İngiliz devlerinin radarına girdi.

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