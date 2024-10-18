SON DAKİKA: Bizim Çocuklar için çıldırdılar! Gözden çıkardıkları inanılmaz para belli oldu...

Son Dakika Transfer Haberler: Galatasaray'dan Benfica'ya transferinin ardından adeta bir yıldız gibi parlayan, başarılı performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu ve takım arkadaşı Orkun Kökçü'ye iki İngiliz kulübünün talip olduğu ileri sürüldü. İşte haberin ayrıntıları...