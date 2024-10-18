Giriş Tarihi: 18.10.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024
14:42
SON DAKİKA: Bizim Çocuklar için çıldırdılar! Gözden çıkardıkları inanılmaz para belli oldu...
Benfica'nın Türk yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü için İngiliz devleri kesenin ağzını açtı. Başarılı performanslarıyla Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da övgü toplayan Bizim Çocuklar'a talip Premiere Lig'den çıktı. İngiliz basını; Kerem ve Orkun için istenen bonservis bedelini de açıkladı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...