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Haberler Galeri SON DAKİKA: Burak Elmas'tan olay transfer kararı! 5 yıldızı birden satabilir
Giriş Tarihi: 07.05.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 09:53

SON DAKİKA: Burak Elmas'tan olay transfer kararı! 5 yıldızı birden satabilir

Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığıyla bitirecek olan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Bir yandan teknik direktör Domenec Torrent ile sözleşme fesih görüşmeleri yapan Başkan Burak Elmas bir yandan da başta taraftarının sevgilisi olan Kerem Aktürkoğlu olmak üzere 5 yıldız isim için flaş bir karara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA: Burak Elmas’tan olay transfer kararı! 5 yıldızı birden satabilir

Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığıyla bitirecek olan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Bir yandan teknik direktör Domenec Torrent ile sözleşme fesih görüşmeleri yapan Başkan Burak Elmas bir yandan da başta taraftarının sevgilisi olan Kerem Aktürkoğlu olmak üzere 5 yıldız isim için flaş bir karara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Burak Elmas’tan olay transfer kararı! 5 yıldızı birden satabilir

Sivas yenilgisinin ardından Domenec Torrent'le yolları ayırma kararı alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İspanyol hocayla sözleşme fesih görüşmelerine başladı.

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SON DAKİKA: Burak Elmas’tan olay transfer kararı! 5 yıldızı birden satabilir

Önümüzdeki sezon için yardımcılarıyla birlikte 2.1 milyon Euro maliyeti olan Torrent'e tazminat ödenecek. Elmas bu rakamı 1 milyon Euro seviyesinde tutmaya çalışıyor ve pazarlıklar sürüyor.

SON DAKİKA: Burak Elmas’tan olay transfer kararı! 5 yıldızı birden satabilir

Galatasaray'da günleri sayılı olan Torrent, ayrılık kararının gölgesinde takımını Başakşehir maçına hazırlarken yeni sezonda olmayacağını oyunculara da iletmiş durumda.

SON DAKİKA: Burak Elmas’tan olay transfer kararı! 5 yıldızı birden satabilir

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