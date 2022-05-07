Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığıyla bitirecek olan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Bir yandan teknik direktör Domenec Torrent ile sözleşme fesih görüşmeleri yapan Başkan Burak Elmas bir yandan da başta taraftarının sevgilisi olan Kerem Aktürkoğlu olmak üzere 5 yıldız isim için flaş bir karara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...