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Haberler Galeri Son dakika: Burak Yılmaz'a Fransa'da büyük onur! Zidane, Henry ve Pogba'yı geride bıraktı
Giriş Tarihi: 06.01.2022 19:54 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 20:08

Son dakika: Burak Yılmaz'a Fransa'da büyük onur! Zidane, Henry ve Pogba'yı geride bıraktı

Son dakika haberi... Fransa Ligue 1'de geçen sezon Lille ile şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, Fransa futbolunun en önemli 30 ismi arasında yer aldı. 36 yaşındaki milli futbolcu, listede bazı efsane isimleri de geride bıraktı.

Son dakika: Burak Yılmaz’a Fransa’da büyük onur! Zidane, Henry ve Pogba’yı geride bıraktı
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Son dakika: Burak Yılmaz’a Fransa’da büyük onur! Zidane, Henry ve Pogba’yı geride bıraktı

30. Sebastien Deneux

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Son dakika: Burak Yılmaz’a Fransa’da büyük onur! Zidane, Henry ve Pogba’yı geride bıraktı

29. Corinne Deacon | Fransa Kadın Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü

Son dakika: Burak Yılmaz’a Fransa’da büyük onur! Zidane, Henry ve Pogba’yı geride bıraktı

28. Habib Beye | Eski futbolcu - Yorumcu

Son dakika: Burak Yılmaz’a Fransa’da büyük onur! Zidane, Henry ve Pogba’yı geride bıraktı

27. Dimitri Rybolovlev | Monaco Başkanı

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