Son dakika: Burak Yılmaz’a Fransa’da büyük onur! Zidane, Henry ve Pogba’yı geride bıraktı

30. Sebastien Deneux 29. Corinne Deacon | Fransa Kadın Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü 28. Habib Beye | Eski futbolcu - Yorumcu 27. Dimitri Rybolovlev | Monaco Başkanı 26. Jean-Michel Aulas | Lyon Başkanı 25. Mino Raiola | Menajer 24. Pablo Longoria | Marsilya Başkanı 23. Thierry Henry | Teknik Direktör - Yorumcu 22. Lucas Paqueta | Lyon 21. Noël Le Graët | Fransa Futbol Federasyonu Başkanı 20. Hugo Lloris | Tottenham 19. Peter Bosz | Lyon Teknik Direktörü 18. Stephanie Frappart | Hakem 17. Jorge Sampaoli | Marsilya Teknik Direktörü 16. Vincent Labrune | Eski Marsilya Başkanı 15. Bruno Genesio | Rennes Tenik Direktörü 14. Paul Pogba | Manchester United