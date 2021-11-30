Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu bırakıp Lionel Messi’nin yanına gidiyor! PSG’den dev transfer hamlesi...

Manchester United'ın 28 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın geleceği netleşiyor. Fransız yıldız, Ronaldo'nun takımından ayrılıp Messi'nin yanına gidiyor. Pogba, adım adım PSG'nin yolunu tutma hazırlanıyor. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile Fransa'da bir görüşme gerçekleştirdi. Paris Saint-Germain Başkanı Nasser El-Khelaifi ile Paul Pogba görüşmesi transfer söylentilerini alevlendirdi. Maddi hamlelerden yana zorluk yaşayan PSG, son dönemde bonservissiz yıldızlara yöneldi. Sergio Ramos, Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma ve Georginio Wijnaldum sezon başında PSG'nin yolunu tutan isimler oldu. PSG şimdi de Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un radarındaki Paul Pogba'yı gündemine aldı. Marca'da yer alan habere göre, başkent ekibinin yıldız futbolcuyu ülkesine getirme konusunda daha avantajlı. Real Madrid, 28 yaşındaki futbolcu için özellikle Zinedine Zidane döneminde girişimlerde bulunmuş ancak yüksek maliyeti nedeniyle transferi gerçekleşmemişti. Paul Pogba'nın Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 28 yaşındaki Fransız yıldız, bu sezon Manchester United formasıyla oynadığı 13 maçta 7 asist kaydetti. Son 6 sezondur Kırmızı Şeytanlar'da ter döken Pogba, toplamda çıktığı 219 maçta 38 gol attı ve 49 asist yaptı.