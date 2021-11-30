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Haberler Galeri Son dakika: Cristiano Ronaldo'yu bırakıp Lionel Messi'nin yanına gidiyor! PSG'den dev transfer hamlesi...
Giriş Tarihi: 30.11.2021 18:46 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 18:53

Son dakika: Cristiano Ronaldo'yu bırakıp Lionel Messi'nin yanına gidiyor! PSG'den dev transfer hamlesi...

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig'de kötü gidişatı devam eden Mancheste United'da Fransız yıldız Paul Pogba, sezon sonunda takım ayrılıyor. 28 yaşındaki Pogba'nın geçtiğimiz günlerde PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile Fransa'da bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu bırakıp Lionel Messi’nin yanına gidiyor! PSG’den dev transfer hamlesi...

Manchester United'ın 28 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın geleceği netleşiyor. Fransız yıldız, Ronaldo'nun takımından ayrılıp Messi'nin yanına gidiyor. Pogba, adım adım PSG'nin yolunu tutma hazırlanıyor.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu bırakıp Lionel Messi’nin yanına gidiyor! PSG’den dev transfer hamlesi...

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile Fransa'da bir görüşme gerçekleştirdi.

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Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu bırakıp Lionel Messi’nin yanına gidiyor! PSG’den dev transfer hamlesi...

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser El-Khelaifi ile Paul Pogba görüşmesi transfer söylentilerini alevlendirdi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu bırakıp Lionel Messi’nin yanına gidiyor! PSG’den dev transfer hamlesi...

Maddi hamlelerden yana zorluk yaşayan PSG, son dönemde bonservissiz yıldızlara yöneldi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu bırakıp Lionel Messi’nin yanına gidiyor! PSG’den dev transfer hamlesi...

Sergio Ramos, Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma ve Georginio Wijnaldum sezon başında PSG'nin yolunu tutan isimler oldu.

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