Giriş Tarihi: 12.08.2022 21:58
Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
22:24
Son dakika: Cristiano Ronaldo'yu iki eski takımı da reddetti! Transferini istemediklerini açıkça beyan ettiler...
Son dakika haberi... Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de sezonu 6. sırada bitiren Manchester United'da, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, takımdan ayrılmak istiyor. Transfer döneminde adı birçok takımla anılan 37 yaşındaki Ronaldo için henüz hiçbir kulüp tarafından somut bir adım atılmazken Portekizli yıldızın iki eski takımı da Ronaldo'yu reddetti.