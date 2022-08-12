Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Cristiano Ronaldo'yu iki eski takımı da reddetti! Transferini istemediklerini açıkça beyan ettiler...
Giriş Tarihi: 12.08.2022 21:58 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 22:24

Son dakika: Cristiano Ronaldo'yu iki eski takımı da reddetti! Transferini istemediklerini açıkça beyan ettiler...

Son dakika haberi... Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de sezonu 6. sırada bitiren Manchester United'da, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, takımdan ayrılmak istiyor. Transfer döneminde adı birçok takımla anılan 37 yaşındaki Ronaldo için henüz hiçbir kulüp tarafından somut bir adım atılmazken Portekizli yıldızın iki eski takımı da Ronaldo'yu reddetti.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu iki eski takımı da reddetti! Transferini istemediklerini açıkça beyan ettiler...

Manchester United'da bu yaz transfer döneminin en merak edilen konusu Cristiano Ronaldo'nun ayrılıp ayrılmayacağı oldu.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu iki eski takımı da reddetti! Transferini istemediklerini açıkça beyan ettiler...

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulübe gitmek istediği biliniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu iki eski takımı da reddetti! Transferini istemediklerini açıkça beyan ettiler...

Ronaldo, geçen sezon Manchester United'ın en golcü futbolcusu olurken oynadığı 38 maçta 24 gol kaydetti.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu iki eski takımı da reddetti! Transferini istemediklerini açıkça beyan ettiler...

Manchester United'dan ayrılmak isteyen Portekizli yıldızın eski takımı Real Madrid'e dönebileceği iddia edilmişti.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu iki eski takımı da reddetti! Transferini istemediklerini açıkça beyan ettiler...

PEREZ'DEN RONALDO ÇIKIŞI!

Diğer taraftan Real Madrid başkanı Florentino Perez'in, Ronaldo'yu yeniden transfer etmesini isteyen bir taraftara verdiği cevap gündem oldu.

SON DAKİKA