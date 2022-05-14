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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya, Fenerbahçe'yi konuşacak! Başkan Ali Koç sağ gösterip sol vuruyor
Giriş Tarihi: 14.05.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 11:14

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya, Fenerbahçe'yi konuşacak! Başkan Ali Koç sağ gösterip sol vuruyor

Yeni sezon için teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getirmesi beklenen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bundesliga'da forma giyen milli futbolcumuzu kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler, asıl bombayı ise dünyaca ünlü yıldızı alarak patlatmak istiyor. Başkan Ali Koç'un bizzat yürüttüğü görüşmelerde olumlu sonuç alındı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

VOLKAN DEMİR
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya, Fenerbahçe’yi konuşacak! Başkan Ali Koç sağ gösterip sol vuruyor

Yeni sezon için teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getirmesi beklenen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bundesliga'da forma giyen milli futbolcumuzu kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler, asıl bombayı ise dünyaca ünlü yıldızı alarak patlatmak istiyor. Başkan Ali Koç'un bizzat yürüttüğü görüşmelerde olumlu sonuç alındı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya, Fenerbahçe’yi konuşacak! Başkan Ali Koç sağ gösterip sol vuruyor

Fenerbahçe yönetimi, yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya, Fenerbahçe’yi konuşacak! Başkan Ali Koç sağ gösterip sol vuruyor

Sarı-Lacivertliler, yurt içinden listesine Eren Elmalı, Halil Akbunar, Doğucan Haspolat, Bünyamin Balcı ve Umut Bozok'u almıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya, Fenerbahçe’yi konuşacak! Başkan Ali Koç sağ gösterip sol vuruyor

Fenerbahçe yönetimi yurt dışından ise Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra Köln forması giyen Salih Özcan'ı istiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya, Fenerbahçe’yi konuşacak! Başkan Ali Koç sağ gösterip sol vuruyor

Merkez orta saha oyuncusu olan Özcan, bu sezon Bundesliga'da dikkat çeken bir performans sergilerken, transferde de adı Leipzig ve Dortmund ile de anılmaya başlandı.

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