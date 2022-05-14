Giriş Tarihi: 14.05.2022 11:13
Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
11:14
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya, Fenerbahçe'yi konuşacak! Başkan Ali Koç sağ gösterip sol vuruyor
Yeni sezon için teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getirmesi beklenen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bundesliga'da forma giyen milli futbolcumuzu kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler, asıl bombayı ise dünyaca ünlü yıldızı alarak patlatmak istiyor. Başkan Ali Koç'un bizzat yürüttüğü görüşmelerde olumlu sonuç alındı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...