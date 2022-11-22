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Haberler Galeri Son dakika Dünya Kupası haberleri: Dünya Kupası’nda tarihi zafer sonrası Suudi Arabistan’dan olay karar! Arjantin galibiyetinin ardından Prens Selman onayladı…
Giriş Tarihi: 22.11.2022 19:29 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 19:34

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Dünya Kupası’nda tarihi zafer sonrası Suudi Arabistan’dan olay karar! Arjantin galibiyetinin ardından Prens Selman onayladı…

Son dakika Dünya Kupası haberleri... Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ilk sürprizi Arjantin ile Suudi Arabistan arasında oynanan karşılaşmada yaşandı. Mücadeleye net favori olarak çıkan Lionel Messi ve arkadaşları, Suudi Arabistan karşısında 1-0 öne geçmelerine rağmen sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Bu yenilgiyle birlikte 36 maçlık serisi de sona eren Arjantin, büyük bir çöküntü yaşarken Suudi Arabistan'da da adeta zafer havası oluştu. Prens Selman'ın da onayıyla Arjantin galibiyeti, Suudi Arabistan için farklı bir boyuta taşındı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Dünya Kupası’nda tarihi zafer sonrası Suudi Arabistan’dan olay karar! Arjantin galibiyetinin ardından Prens Selman onayladı…

Arjantin ile Suudi Arabistan, 2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Dünya Kupası’nda tarihi zafer sonrası Suudi Arabistan’dan olay karar! Arjantin galibiyetinin ardından Prens Selman onayladı…

Karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çaldı. Arjantin, 10'uncu dakikada penaltıdan Lionel Messi'nin attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

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Son dakika Dünya Kupası haberleri: Dünya Kupası’nda tarihi zafer sonrası Suudi Arabistan’dan olay karar! Arjantin galibiyetinin ardından Prens Selman onayladı…

İkinci yarıya hızlı başlayan Suudi Arabistan, 48'inci dakikada Saleh Al-Shehri'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. 53'üncü dakikada Suudi Arabistan, Salem Al-Dawsari'nin golüyle 2-1 öne geçti.

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Dünya Kupası’nda tarihi zafer sonrası Suudi Arabistan’dan olay karar! Arjantin galibiyetinin ardından Prens Selman onayladı…

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Suudi Arabistan sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Dünya Kupası’nda tarihi zafer sonrası Suudi Arabistan’dan olay karar! Arjantin galibiyetinin ardından Prens Selman onayladı…

Arjantin gruptaki 2'nci maçında 26 Kasım Cumartesi günü Meksika ile karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan ise aynı gün Polonya ile mücadele edecek.

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