Son dakika Dünya Kupası haberleri: Dünya Kupası’nda tarihi zafer sonrası Suudi Arabistan’dan olay karar! Arjantin galibiyetinin ardından Prens Selman onayladı…

Giriş Tarihi: 22.11.2022 19:29 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 19:34

Son dakika Dünya Kupası haberleri... Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ilk sürprizi Arjantin ile Suudi Arabistan arasında oynanan karşılaşmada yaşandı. Mücadeleye net favori olarak çıkan Lionel Messi ve arkadaşları, Suudi Arabistan karşısında 1-0 öne geçmelerine rağmen sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Bu yenilgiyle birlikte 36 maçlık serisi de sona eren Arjantin, büyük bir çöküntü yaşarken Suudi Arabistan'da da adeta zafer havası oluştu. Prens Selman'ın da onayıyla Arjantin galibiyeti, Suudi Arabistan için farklı bir boyuta taşındı. İşte son dakika haberinin detayları...