Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:00
Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
11:06
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak liste! Akraba hakemler...
Son dakika haberleri... MHK'nin 13 hakemi görevden alma kararı sonrası tartışmalar hala devam ediyor. Kulüpler Birliği alınan kararın zaman olarak yanlış olduğını açıklamıştı. MHK'nin kararı sonrası Erman Toroğlu, bugünkü köşe yazısında hakemler konusunda çok konuşulacak bir liste yayınladı. Akraba olan hakemleri kaleme Erman Toroğlu, çok çarpıcı sözler kaleme aldı.