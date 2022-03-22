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Haberler Galeri Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak liste! Akraba hakemler...
Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 11:06

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak liste! Akraba hakemler...

Son dakika haberleri... MHK'nin 13 hakemi görevden alma kararı sonrası tartışmalar hala devam ediyor. Kulüpler Birliği alınan kararın zaman olarak yanlış olduğını açıklamıştı. MHK'nin kararı sonrası Erman Toroğlu, bugünkü köşe yazısında hakemler konusunda çok konuşulacak bir liste yayınladı. Akraba olan hakemleri kaleme Erman Toroğlu, çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak liste! Akraba hakemler...

Son dakika... MHK'nin FIFA kokartlı hakemlerin de içinde olduğu 13 hakemi görevden alması sonrası tartışmalar devam ediyor. Türk futbolunda derin bir yankı uyandıran hakem kararı sonrası Erman Toroğlu, bugünkü köşe yazısında çok konuşulacak bir hakem listesi yayınladı. Erman Toroğlu'nun yayınladığı listede akraba hakemlerin olduğu görülüyor. İşte çok konuşulacak liste...

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak liste! Akraba hakemler...

ERMAN TOROĞLU: "TÜRKİYE'DEKİ HAKEMLİK TREN YOLU GİBİDİR"

Uzayıp giden tren yolları vardır. Şarkılar, şiirler yazılır uğruna. Türkiye'deki hakemlik de aynen bu tren yolu gibidir, uzar gider. 'Babadan oğula doktor olur da mühendis olur da neden hakem olmasın tezini' yayıyorlar; haklılar da neden olmasın?

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Son dakika: Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak liste! Akraba hakemler...

"BU AKRABALARDAN HAKEMLİĞİ BİTEN GÖZLEMCİ OLUYOR

Ama şu listeye baktığınız zaman neredeyse bütün akraba hakemliğin içinde. Bu akrabalardan hakemliği biten gözlemci oluyor, gözlemciliği biten mentörlük yapıyor; MHK'lere giriyor. Yani uzayıp gidiyor.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak liste! Akraba hakemler...

Dostun, kardeşin varsa kabiliyetliyse olsun, babasından iyi hakem olan da var ama yıllardır böyle rezillik olmaz. Organizasyonun büyüklüğüne bakın! Ahbap çavuş ilişkisi olanlar üst kademelerde, eşek gibi çalışıp imtihandan geçenler aşağıda kalıyorlar.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak liste! Akraba hakemler...

"DİYORLAR Kİ BUNUN ZAMANI MIYDI?"

Öyle şeyler kulağıma geliyor ki inanasım gelmiyor. Belki bir gün onları da yazarım. Diyorlar ki 'Bunun zamanı mıydı?' Evet, zamanıydı. Eksik mi? Evet eksik. Daha temizlik yapılması lazım mı? Evet... Bir yerden başlayacaksınız. Bunların içinde kabiliyetliler var, kabiliyetsizler var, ayıklayacaksınız.

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