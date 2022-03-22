Son dakika: Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak liste! Akraba hakemler...

"DİYORLAR Kİ BUNUN ZAMANI MIYDI?"

Öyle şeyler kulağıma geliyor ki inanasım gelmiyor. Belki bir gün onları da yazarım. Diyorlar ki 'Bunun zamanı mıydı?' Evet, zamanıydı. Eksik mi? Evet eksik. Daha temizlik yapılması lazım mı? Evet... Bir yerden başlayacaksınız. Bunların içinde kabiliyetliler var, kabiliyetsizler var, ayıklayacaksınız.