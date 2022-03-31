Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak sözler! "Bu yazıyı okuduğunuzda küçük diliniz yutacaksınız"

"BU YAZIYI OKUDUĞUNUZDA KÜÇÜK DİLİNİZİ YUTACAKSINIZ"

Hakemlerin işi bitti, bazı kulüpler hatta çok kulüp hakemlerden şikayetçiydi, 'Bunlar gitsin, gençler gelsin' diyorlardı. Hakemler gitti, bir anda bunlar şekil değiştirdiler. Ya bunlar şikayetçiydi arkadaş ne oldu da 'Yanlış' demeye başladılar. Çünkü ortada bir oyun oynanıyordu. Bu yazıyı okuduğunuzda küçük dilinizi yutacaksınız.