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Haberler Galeri Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak sözler! "Bu yazıyı okuduğunuzda küçük diliniz yutacaksınız"
Giriş Tarihi: 31.03.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 09:23

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak sözler! "Bu yazıyı okuduğunuzda küçük diliniz yutacaksınız"

Son dakika haberleri... MHK'nin 13 hakemi görevden alma kararı sonrası Tahkim Kurulu alınan bu kararı bozdu ve hakemler görevlerine geri döndü. MKH'nin kararını bozan Tahkim Kurulu kamuouna henüz bir açıklama yapmadı. SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, bugünkü köşe yazısında çok konuşulacak sözler kaleme alarak "Bu yazıyı okuduğunuzda küçük dilinizi yutacaksınız" ifadelerini kullandı. İşte MHK ve Federasyon hakkındaki çok konuşulacak sözler...

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! Bu yazıyı okuduğunuzda küçük diliniz yutacaksınız

MHK'nin hakemleri görevden alma kararı Türk futboluna bomba gibi düşmüştü. Görevden alınan hakemker, itirazda bulunarak Tahkim Kurulu'na başvurdu. Tahkim Kurulu da geçtiğimiz günlerde MHK'nin verdiği kararı bozarak hakemlerin görevlerine dönmesine karar verdi.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! Bu yazıyı okuduğunuzda küçük diliniz yutacaksınız

SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu da yaşanan bu süreçlerle ilgili çok konuşulacak sözler kaleme alarak "Bu yazıyı okuduğunuzda küçük dilinizi yutacaksınız" ifadelerini kullandı. TFF ve MHK arasında neler yaşanıyor? İşte çok konuşulacak o sözler...

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Son dakika: Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! Bu yazıyı okuduğunuzda küçük diliniz yutacaksınız

"GÜMÜŞDAĞ TFF BAŞKANI OLMAK İSTİYOR"

Göksel Gümüşdağ önümüzdeki seçimlerde TFF Başkanı olmak istiyor. Peki Gümüşdağ'ı destekleyenlerden biri kim? Dün istifa eden hukuktan sorumlu Mehmet Baykan... Hukuk da bahane ileride kurulacak TFF şahane!

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! Bu yazıyı okuduğunuzda küçük diliniz yutacaksınız

Maskeli balo oynanıyordu, yavaş yavaş maskeler düşmeye başladı. Önce insanlar anlamadılar, 'Ne oluyor ya' dediler. Sonra baktılar ki iş başka tarafa gidiyor…

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! Bu yazıyı okuduğunuzda küçük diliniz yutacaksınız

"BU YAZIYI OKUDUĞUNUZDA KÜÇÜK DİLİNİZİ YUTACAKSINIZ"

Hakemlerin işi bitti, bazı kulüpler hatta çok kulüp hakemlerden şikayetçiydi, 'Bunlar gitsin, gençler gelsin' diyorlardı. Hakemler gitti, bir anda bunlar şekil değiştirdiler. Ya bunlar şikayetçiydi arkadaş ne oldu da 'Yanlış' demeye başladılar. Çünkü ortada bir oyun oynanıyordu. Bu yazıyı okuduğunuzda küçük dilinizi yutacaksınız.

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