Giriş Tarihi: 31.03.2022 09:23
Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
09:23
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak sözler! "Bu yazıyı okuduğunuzda küçük diliniz yutacaksınız"
Son dakika haberleri... MHK'nin 13 hakemi görevden alma kararı sonrası Tahkim Kurulu alınan bu kararı bozdu ve hakemler görevlerine geri döndü. MKH'nin kararını bozan Tahkim Kurulu kamuouna henüz bir açıklama yapmadı. SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, bugünkü köşe yazısında çok konuşulacak sözler kaleme alarak "Bu yazıyı okuduğunuzda küçük dilinizi yutacaksınız" ifadelerini kullandı. İşte MHK ve Federasyon hakkındaki çok konuşulacak sözler...