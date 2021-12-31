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Haberler Galeri Son dakika: Eski Fenerbahçeli'den bomba iddia! "Hayırlı olsun mu...?"
Giriş Tarihi: 31.12.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 16:34

Son dakika: Eski Fenerbahçeli'den bomba iddia! "Hayırlı olsun mu...?"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de ilk yarıyı lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Daum paylaşımı yapan Serhat Akın'ın o sözleri, Fenerbahçe'nin Daum ile anlaştığı iddialarını yeniden gündeme getirdi. İşte o paylaşım...

Son dakika: Eski Fenerbahçeli’den bomba iddia! Hayırlı olsun mu...?

Süper Lig'de Fenerbahçe, ilk yarıyı 32 puanla 4. sırada tamamladı. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Vitor Pereira ile yeni sezona giriş yapmıştı.

Son dakika: Eski Fenerbahçeli’den bomba iddia! Hayırlı olsun mu...?

Sürpriz bir şekilde Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira yönetimindeki takım, önce UEFA Avrupa Ligi'ne gruplarda veda etti. Ligde de kötü gidişata devam eden sarı-lacivertlilerin oynanan futbolla eleştirilerin hedefi oldu.

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Son dakika: Eski Fenerbahçeli’den bomba iddia! Hayırlı olsun mu...?

TARAFTAR PEREİRA VE YÖNETİME TEPKİLİ

Vitor Pereira ve yönetime tepkilerini göstermeye başlayan taraftarlar, oynanan futboldan memnun değildi ve statta yönetim istifa tezahüratları yapmaya başladı.

Son dakika: Eski Fenerbahçeli’den bomba iddia! Hayırlı olsun mu...?

BEŞİKTAŞ DERBİSİ PEREİRA'NIN SONU OLMUŞTU

17. haftada oynanan Beşiktaş derbisinin ardından Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Portekizli hoca, oynattığı sistem sebebiyle ciddi şekilde eleştirilere maruz kalmıştı.

Son dakika: Eski Fenerbahçeli’den bomba iddia! Hayırlı olsun mu...?

FENERBAHÇE İÇİN BOMBA İDDİA

Vitor Pereira sonrası takımın başına kimin geçeceği hala netleşmedi. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından flaş bir tweet attı.

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