Giriş Tarihi: 31.12.2021 16:28Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 16:34
Son dakika: Eski Fenerbahçeli'den bomba iddia! "Hayırlı olsun mu...?"
Son dakikaFenerbahçe haberleri: Süper Lig'de ilk yarıyı lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Daum paylaşımı yapan Serhat Akın'ın o sözleri, Fenerbahçe'nin Daum ile anlaştığı iddialarını yeniden gündeme getirdi. İşte o paylaşım...