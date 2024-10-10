Giriş Tarihi: 10.10.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024
23:36
SON DAKİKA! Euroleague'de Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında gergin anlar! Biberovic ve Elijah birbirine girdi...
SON DAKİKA HABERLER! THY EuroLeague ikinci hafta maçında temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti. Maça damga vuran anlar ise Elijah Bryant ile Tarık Biberovic arasında yaşanan gerginlik oldu. İşte Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında yaşananlar ve maçın özeti...