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Haberler Galeri SON DAKİKA! Euroleague'de Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında gergin anlar! Biberovic ve Elijah birbirine girdi...
Giriş Tarihi: 10.10.2024 23:27 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 23:36

SON DAKİKA! Euroleague'de Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında gergin anlar! Biberovic ve Elijah birbirine girdi...

SON DAKİKA HABERLER! THY EuroLeague ikinci hafta maçında temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti. Maça damga vuran anlar ise Elijah Bryant ile Tarık Biberovic arasında yaşanan gerginlik oldu. İşte Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında yaşananlar ve maçın özeti...

SON DAKİKA! Euroleague’de Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında gergin anlar! Biberovic ve Elijah birbirine girdi...

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında Türk gecesi yaşandı. Nefesleri kesen maçta temsilcilerimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA! Euroleague’de Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında gergin anlar! Biberovic ve Elijah birbirine girdi...

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleye Anadolu Efes; Stanley Johnson, Elijah Bryant, Daniel Oturu, Darius Thompson ve Ercan Osmani ilk 5'i ile çıktı.

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SON DAKİKA! Euroleague’de Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında gergin anlar! Biberovic ve Elijah birbirine girdi...

Fenerbahçe Beko ise; Sertaç Şanlı, Wade Baldwin, Nigel Hayes-Davis, Marko Guduric ve Bonzie Colson 5'i ile parkede yerini aldı.

SON DAKİKA! Euroleague’de Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında gergin anlar! Biberovic ve Elijah birbirine girdi...

Karşılıklı sayılarla ve sert savunmayla başlayan maçın ilk periyodu oldukça çekişmeli geçerken, ilk periyodun son 4 dakikasına 13-13 beraberlikle girildi.

SON DAKİKA! Euroleague’de Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında gergin anlar! Biberovic ve Elijah birbirine girdi...

Anadolu Efes'te etkili olan Oturu'nun kenara gelmesiyle özellikle 14 sayı üreten Colson'u devreye sokan Fenerbahçe, ilk periyodu 27-21 önde kapatmayı başardı.

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