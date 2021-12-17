Son dakika: Fatih Karagümrük’te Farioli’den sonra eski Fenerbahçeli geliyor! Anlaşma...

A Spor'un haberine göre, uzun yıllar süren Fenerbahçe kariyerinin ardından Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile teknik heyette yer alan ve sonrasında yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Fatih Karagümrük ile görüştüğü ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi.