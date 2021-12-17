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Haberler Galeri Son dakika: Fatih Karagümrük'te Farioli'den sonra eski Fenerbahçeli geliyor! Anlaşma...
Giriş Tarihi: 17.12.2021 00:31 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 00:33

Son dakika: Fatih Karagümrük'te Farioli'den sonra eski Fenerbahçeli geliyor! Anlaşma...

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile yollarını ayırdı. İstanbul ekibi, Farioli'den sonra Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcusuyla anlaşma aşamasına geldi.

Son dakika: Fatih Karagümrük’te Farioli’den sonra eski Fenerbahçeli geliyor! Anlaşma...

Son dakika haberi... Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile yollarını ayırdı. Farioli döneminde kırmızı-siyahlılar, 10 galibiyet, 8'er de beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Son dakika: Fatih Karagümrük’te Farioli’den sonra eski Fenerbahçeli geliyor! Anlaşma...

Aytemiz Alanyaspor'da teknik ekipte yardımcı antrenör olarak görev yaparken geçen sezon sonunda Fatih Karagümrük'te teknik direktörlüğe getirilen İtalyan çalıştırıcı, İstanbul temsilcisinin başında 26 Süper Lig maçına çıktı.

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Son dakika: Fatih Karagümrük’te Farioli’den sonra eski Fenerbahçeli geliyor! Anlaşma...

Kulüpten yapılan açıklamada, "Francesco Farioli ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder ve kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Fatih Karagümrük’te Farioli’den sonra eski Fenerbahçeli geliyor! Anlaşma...

A Spor'un haberine göre, uzun yıllar süren Fenerbahçe kariyerinin ardından Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile teknik heyette yer alan ve sonrasında yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Fatih Karagümrük ile görüştüğü ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi.

Son dakika: Fatih Karagümrük’te Farioli’den sonra eski Fenerbahçeli geliyor! Anlaşma...

Öte yandan Volkan Demirel'in Fatih Karagümrük'ün başına geçmesi halinde ilk teknik direktörlük tecrübesi olacak.

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