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Haberler Galeri Son dakika: Fatih Terim biletlerini kesti ve kulüp bulmaları istendi! Yusuf Yazıcı transferinde rakip...
Giriş Tarihi: 28.12.2021 06:40 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 06:47

Son dakika: Fatih Terim biletlerini kesti ve kulüp bulmaları istendi! Yusuf Yazıcı transferinde rakip...

Son dakika haberi: Süper Lig'de ilk yarı sona ererken Galatasaray, 19 maçta 27 puan topladı. Bu maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılarda ara transfer hareketliliği başladı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamlayan fakat ligde 10. Sırada bulunan Galatasaray, takıma takviye yapmak için çalışmalara başlarken diğer yandan takımdan gönderilecek isimler de belli oldu. G.Saray'a Yusuf Yazıcı transferinde de rakip çıktı… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Son dakika: Fatih Terim biletlerini kesti ve kulüp bulmaları istendi! Yusuf Yazıcı transferinde rakip...

Son dakika... İlk yarıyı 27 puanla 10. Sırada bitiren Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Takımdan kimlerin gönderileceği merak ediliyordu. Fatih Terim'in biletlerini kestiği oyuncular netleşti...

Son dakika: Fatih Terim biletlerini kesti ve kulüp bulmaları istendi! Yusuf Yazıcı transferinde rakip...

TAKIMDAN KİMLERİN GİDECEĞİ NETLEŞTİ

Fatim Terim, teknik ekibin ve yabancı kontenjanı nedeniyle bazı oyuncular takımdan gönderilecek. Galatasaray'da diğer yandan ara transfer dönemi için kollar sıvandı.

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Son dakika: Fatih Terim biletlerini kesti ve kulüp bulmaları istendi! Yusuf Yazıcı transferinde rakip...

İşte Galatasaray'dan gönderilecek isimler…

Galatasaray'da bu sezon istenilen performansı gösteremeyen Yedlin ve Luyindama'ya yol gözüktü. Yeni transfer için kollar sıvanırken yabancı kontenjanı en büyük sorun.

Son dakika: Fatih Terim biletlerini kesti ve kulüp bulmaları istendi! Yusuf Yazıcı transferinde rakip...

KULÜP BULMALARI İSTENDİ

Gustavo Assunçao'nun sözleşmesini feshetmeye hazırlanan yönetim, Luyindama ile Yedlin'den kulüp bulmalarını istedi. Kongolu stopere Belçika'dan talipler var

Son dakika: Fatih Terim biletlerini kesti ve kulüp bulmaları istendi! Yusuf Yazıcı transferinde rakip...

Ara transfer döneminde orta saha, kanat ve forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, dolu olan yabancı kontenjanını boşaltmak zorunda.

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