Son dakika haberi: Süper Lig'de ilk yarı sona ererken Galatasaray, 19 maçta 27 puan topladı. Bu maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılarda ara transfer hareketliliği başladı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamlayan fakat ligde 10. Sırada bulunan Galatasaray, takıma takviye yapmak için çalışmalara başlarken diğer yandan takımdan gönderilecek isimler de belli oldu. G.Saray'a Yusuf Yazıcı transferinde de rakip çıktı… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri