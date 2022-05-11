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Haberler Galeri Son dakika: Fatih Terim büyük umutlarla getirdi Galatasaray’da tutunamadı! Genç yıldız için karar verildi…
Giriş Tarihi: 11.05.2022 01:30 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 01:30

Son dakika: Fatih Terim büyük umutlarla getirdi Galatasaray’da tutunamadı! Genç yıldız için karar verildi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Galatasaray, sezon başındaki hedeflerin gerisinde kaldı. Avrupa'da grubunu lider tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 turunda havlu atarken ligde de şampiyonluk potasına erken havlu attı. Başkanlık krizini de aynı dönemde yaşayan Aslan, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Bir yandan da sezon başında Fatih Terim'in isteğiyle transfer edilen iki genç oyuncu için flaş karar verildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Fatih Terim büyük umutlarla getirdi Galatasaray’da tutunamadı! Genç yıldız için karar verildi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Galatasaray, sarı-kırmızılı taraftarların adeta hüsrana uğrattı.

Son dakika: Fatih Terim büyük umutlarla getirdi Galatasaray’da tutunamadı! Genç yıldız için karar verildi…

Sezon başında Fatih Terim ve Burak Elmas işbirliğinde geleceğe yönelik büyük umutlarla kurulan yeni kadro, lige erken havlu attı.

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Son dakika: Fatih Terim büyük umutlarla getirdi Galatasaray’da tutunamadı! Genç yıldız için karar verildi…

Avrupa'da başarılı sonuçlar alınmasına rağmen kupada ve ligdeki başarısız sonuçlar, Fatih Terim'in de görevine son verilmesine neden oldu.

Son dakika: Fatih Terim büyük umutlarla getirdi Galatasaray’da tutunamadı! Genç yıldız için karar verildi…

Terim'den sonra gelen Domenec Torrent de Galatasaray'ı yukarı sıralara taşımayı başaramadı.

Son dakika: Fatih Terim büyük umutlarla getirdi Galatasaray’da tutunamadı! Genç yıldız için karar verildi…

İspanyol teknik direktörün de gelecek sezon takımın başında görev alması beklenmezken, transfer gelişmeleri de gelmeye devam ediyor.

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