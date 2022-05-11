Giriş Tarihi: 11.05.2022 01:30 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 01:30

Son dakika: Fatih Terim büyük umutlarla getirdi Galatasaray’da tutunamadı! Genç yıldız için karar verildi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Galatasaray, sezon başındaki hedeflerin gerisinde kaldı. Avrupa'da grubunu lider tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 turunda havlu atarken ligde de şampiyonluk potasına erken havlu attı. Başkanlık krizini de aynı dönemde yaşayan Aslan, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Bir yandan da sezon başında Fatih Terim'in isteğiyle transfer edilen iki genç oyuncu için flaş karar verildi. İşte son dakika haberinin detayları…