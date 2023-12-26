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Haberler Galeri Son dakika Fatih Terim haberi: Fatih Terim'in Panathinaikos'a ilk transferi belli oldu! Süper Lig devinin kalbini alıyor...
Giriş Tarihi: 26.12.2023 17:57 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 17:58

Son dakika Fatih Terim haberi: Fatih Terim'in Panathinaikos'a ilk transferi belli oldu! Süper Lig devinin kalbini alıyor...

Son dakika Fatih Terim haberi: Adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdıran Fatih Terim'in yeni rotası Yunanistan devi Panathinaikos olmuştu. Önümüzdeki gün takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı öğrenilen tecrübeli çalıştırıcının ilk transferi daha şimdiden belli oldu. 70 yaşındaki deneyimli teknik adam, Süper Lig devinin kalbini söküp alacak. İşte son dakika Fatih Terim haberinin tüm detayları...

Son dakika Fatih Terim haberi: Fatih Terim’in Panathinaikos’a ilk transferi belli oldu! Süper Lig devinin kalbini alıyor...

Son dakika Fatih Terim haberi: Adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdıran Fatih Terim'in yeni rotası Yunanistan devi Panathinaikos olmuştu. Önümüzdeki gün takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı öğrenilen tecrübeli çalıştırıcının ilk transferi daha şimdiden belli oldu. 70 yaşındaki deneyimli teknik adam, Süper Lig devinin kalbini söküp alacak. İşte son dakika Fatih Terim haberinin tüm detayları...

Son dakika Fatih Terim haberi: Fatih Terim’in Panathinaikos’a ilk transferi belli oldu! Süper Lig devinin kalbini alıyor...

Galatasaray ile 1'i UEFA Kupası olmak üzere toplam 16 kupa kazanan Fatih Terim, son olarak 2017/18 sezonunda takımın başına geçmişti.

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Son dakika Fatih Terim haberi: Fatih Terim’in Panathinaikos’a ilk transferi belli oldu! Süper Lig devinin kalbini alıyor...

O dönem sarı-kırmızılı takımın başında toplamda 176 maça çıkan Terim; 1.85 maç başı puan ortalaması yakalamıştı.

Son dakika Fatih Terim haberi: Fatih Terim’in Panathinaikos’a ilk transferi belli oldu! Süper Lig devinin kalbini alıyor...

Ancak son maçlarda alınan art arda kötü sonuçların ardından 10 Ocak 2022'de karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştı.

Son dakika Fatih Terim haberi: Fatih Terim’in Panathinaikos’a ilk transferi belli oldu! Süper Lig devinin kalbini alıyor...

O sezonu Domenec Torrent ile tamamlayan Cimbom, ligi 13. sırada ve -2 averajla tamamlamıştı.

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