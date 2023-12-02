Giriş Tarihi: 02.12.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 10:11

Son dakika Fenerbahçe haberi: 6-1'lik hezimet sonrası bomba iddia! İsmail Kartal'ın yerine geliyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: UEFA Konferans Ligi'nde son Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olan Fenerbahçe'de şok gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin Nordsjaelland karşısındaki tarihi hezimeti sonrasında yer yerinden oynadı. Mağlubiyetin faturası İsmail Kartal'a kesilirken, tecrübeli teknik adamın kadro tercihi ve oyuncu değişiklikleri de sert sözlerle eleştirildi. Tüm bu yaşananlar sonrası gündeme gelen iddia ise gündemi sarstı. İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik adamın ismi böyle duyuruldu. İşte o isim ve tüm detaylar...