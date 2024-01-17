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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu Kanarya'nın 2 yıldızını alıyor! 
Giriş Tarihi: 17.01.2024 13:17 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 13:17

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu Kanarya'nın 2 yıldızını alıyor!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna Bonucci ve Krunic'i katan sarı lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de belli oldu. Kanarya'nın efsane isimlerinden olan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin 2 yıldızını almak için düğmeye bastı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu Kanarya’nın 2 yıldızını alıyor!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu Kanarya’nın 2 yıldızını alıyor!

Ara transfer döneminde kadrosuna Bonucci ve Krunic'i katan sarı lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de belli oldu.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu Kanarya’nın 2 yıldızını alıyor!

Kanarya'nın efsane isimlerinden olan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin 2 yıldızını almak için düğmeye bastı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu Kanarya’nın 2 yıldızını alıyor!

ÇAĞLAR GELİYOR

Savunma hattını dünya yıldızı Leonardo Bonucci ile güçlendiren Fenerbahçe, uzun süredir uğraş verdiği Çağlar Söyüncü'yü de kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu Kanarya’nın 2 yıldızını alıyor!

Porto, Fulham ve Roma gibi talipleri olan 27 yaşındaki stoper, 2 aydır İspanya'da olan ve kendisini ikna etmeye çalışan sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki'nin teklifine 'Evet' dedi.

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