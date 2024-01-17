Giriş Tarihi: 17.01.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
13:17
Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu Kanarya'nın 2 yıldızını alıyor!
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna Bonucci ve Krunic'i katan sarı lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de belli oldu. Kanarya'nın efsane isimlerinden olan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin 2 yıldızını almak için düğmeye bastı. İşte o isimler ve tüm detaylar...