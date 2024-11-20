Giriş Tarihi: 20.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024
11:04
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri için servet reddedildi! Talisca transferinde flaş gelişme
Geçtiğimiz günlerde En-Nesyri için sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atılmış, Suudi Arabistan basını futbolcuya Al Nassr'ın talip olduğunu öne sürmüştü. Fenerbahçe ve Fas Milli Takımı ile çıktığı son 7 maçta 5 gol ve 2 asist yapan 27 yaşındaki futbolcu için İstanbul'a gelen Arap yetkililer yaptıkları servet değerindeki teklife rağmen iddiaya göre eli boş döndü. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar.