SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri için servet reddedildi! Talisca transferinde flaş gelişme

Son dakika haberi: Suudi Arabistan ekibinden Talisca'yı kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli yönetim Faslı santrforu için yapılan dev teklifi reddetti. İddiaya göre; İstanbul'a kadar gelen Arap yetkililer, 27 yaşındaki golcüyü çok istediklerini bildirse de Fenerbahçeli kurmaylar En-Nesyri transferi için kapıları kapattı. İşte ortaya çıkan flaş gelişmenin ayrıntıları…