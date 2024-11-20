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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri için servet reddedildi! Talisca transferinde flaş gelişme
Giriş Tarihi: 20.11.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:04

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri için servet reddedildi! Talisca transferinde flaş gelişme

Geçtiğimiz günlerde En-Nesyri için sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atılmış, Suudi Arabistan basını futbolcuya Al Nassr'ın talip olduğunu öne sürmüştü. Fenerbahçe ve Fas Milli Takımı ile çıktığı son 7 maçta 5 gol ve 2 asist yapan 27 yaşındaki futbolcu için İstanbul'a gelen Arap yetkililer yaptıkları servet değerindeki teklife rağmen iddiaya göre eli boş döndü. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar.

CEYHUN SAMET YÜKSEL
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri için servet reddedildi! Talisca transferinde flaş gelişme

Son dakika haberi: Suudi Arabistan ekibinden Talisca'yı kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli yönetim Faslı santrforu için yapılan dev teklifi reddetti. İddiaya göre; İstanbul'a kadar gelen Arap yetkililer, 27 yaşındaki golcüyü çok istediklerini bildirse de Fenerbahçeli kurmaylar En-Nesyri transferi için kapıları kapattı. İşte ortaya çıkan flaş gelişmenin ayrıntıları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri için servet reddedildi! Talisca transferinde flaş gelişme

Fenerbahçe ara transfer döneminde Anderson Talisca'yı kadrosuna katmanın hesaplarını yaparken Sarı-lacivertliler ile Al-Nassr arasındaki pazarlıklar tam gaz sürüyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri için servet reddedildi! Talisca transferinde flaş gelişme

Jose Mourinho'nun onay verdiği Talisca, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakarken sarı-lacivertliler, Al-Nassr ile temaslarını sürdürüyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri için servet reddedildi! Talisca transferinde flaş gelişme

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, son dönemde formunu artırarak ilk 11'deki yerini sağlama alan Youssef En-Nesyri'ye sürpriz şekilde talip oldu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri için servet reddedildi! Talisca transferinde flaş gelişme

Bir yandan aynı takımdan Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya çalışan sarı lacivertliler, diğer yandan Faslı santrforu için 30 milyon Euro'yu bulan bir teklif aldı.

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