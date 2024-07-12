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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri'de flaş gelişme! Kanarya, Roma'yı saf dışı bıraktı
Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 10:57

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri'de flaş gelişme! Kanarya, Roma'yı saf dışı bıraktı

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Sevillalı En-Nesyri'nin transferi için tüm şartları zorluyor. Sarı-Lacivertliler, Faslı yıldız için yaptığı son teklifle Serie A devi Roma'yı transferde saf dışı bıraktı. 27 yaşındaki golcünün önünde artık sadece iki seçenek var. Bu arada Fenerbahçe'de takımın yıldızlarından biri ile yollar ayrılabilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Samet YÜKSEL
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri’de flaş gelişme! Kanarya, Roma’yı saf dışı bıraktı

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Sevillalı En-Nesyri'nin transferi için tüm şartları zorluyor. Sarı-Lacivertliler, Faslı yıldız için yaptığı son teklifle Serie A devi Roma'yı transferde saf dışı bıraktı. 27 yaşındaki golcünün önünde artık sadece iki seçenek var. Bu arada Fenerbahçe'de takımın yıldızlarından biri ile yollar ayrılabilir. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri’de flaş gelişme! Kanarya, Roma’yı saf dışı bıraktı

Fenerbahçe'de Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri'nin transferi için çalışmalar devam ediyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri’de flaş gelişme! Kanarya, Roma’yı saf dışı bıraktı

Santrforda bir an önce mutlu sona ulaşmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Faslı oyuncuya taliplerin artması, görüşmeleri de yavaşlattı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri’de flaş gelişme! Kanarya, Roma’yı saf dışı bıraktı

Bugün itibarıyla Al-Qadsiah, Fenerbahçe ve Roma yarışın içerisinde yer alıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri’de flaş gelişme! Kanarya, Roma’yı saf dışı bıraktı

Sarı-Lacivertli ekip, Roma bu transferde devreye girmeden önce Sevilla ile anlaşmış ve golcü oyuncuya da koşullarını sunmuştu.

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