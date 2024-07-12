SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri’de flaş gelişme! Kanarya, Roma’yı saf dışı bıraktı

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Sevillalı En-Nesyri'nin transferi için tüm şartları zorluyor. Sarı-Lacivertliler, Faslı yıldız için yaptığı son teklifle Serie A devi Roma'yı transferde saf dışı bıraktı. 27 yaşındaki golcünün önünde artık sadece iki seçenek var. Bu arada Fenerbahçe'de takımın yıldızlarından biri ile yollar ayrılabilir. İşte son dakika haberinin detayları...