Giriş Tarihi: 31.01.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
10:02
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Süper Lig ekibinden o yıldızı alıyor! Transferde bomba gelişme...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemine hızlı giren sarı-lacivertli takım Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü gibi yıldızları kadrosuna kattı. Orta sahaya yerli bir transfer yapmak isteyen yönetim, İsmail Kartal'ın onayı sonrası Süper Lig ekibinde forma giyen o yıldız için görüşme yapacak. İşte son dakika haberinin detayları...