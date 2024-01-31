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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Süper Lig ekibinden o yıldızı alıyor! Transferde bomba gelişme...
Giriş Tarihi: 31.01.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 10:02

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Süper Lig ekibinden o yıldızı alıyor! Transferde bomba gelişme...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemine hızlı giren sarı-lacivertli takım Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü gibi yıldızları kadrosuna kattı. Orta sahaya yerli bir transfer yapmak isteyen yönetim, İsmail Kartal'ın onayı sonrası Süper Lig ekibinde forma giyen o yıldız için görüşme yapacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Süper Lig ekibinden o yıldızı alıyor! Transferde bomba gelişme...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek puanını 60'a çıkardı ve averajla liderliğini devam ettirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Süper Lig ekibinden o yıldızı alıyor! Transferde bomba gelişme...

Ara transfer döneminde kadrosunu Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü gibi yıldızlarla güçlendiren sarı-lacivertli takımda transfer de hareketlilik yaşanıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Süper Lig ekibinden o yıldızı alıyor! Transferde bomba gelişme...

Transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe'de takımdan ayrılan isimler belli oldu. İşte Fenerbahçe'den ayrılan ve İsmail Kartal'ın takıma istediği o oyuncu...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Süper Lig ekibinden o yıldızı alıyor! Transferde bomba gelişme...

EMRE MOR KARAGÜMRÜK'TE

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Emre Mor, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile anlaştı.26 yaşındaki kanat oyuncusu, sezonu kiralık olarak kırmızı-siyahlılarda tamamlayacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Süper Lig ekibinden o yıldızı alıyor! Transferde bomba gelişme...

YABANCI KONTENJANI KURBANI CRESPO OLDU

Fenerbahçe yönetimi, yabancı kontenjanında yer açmak adına Miguel Crespo'ya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Eylül 2021'de 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Estoril'den transfer edilen Portekizli orta saha için Rayo Vallecano'nun yaptığı öneri kabul edildi.

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