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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidecek
Giriş Tarihi: 26.07.2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:00

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidecek

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde mutlu sona ulaşmak istiyor. Uzun süredir devam eden şampiyonluk hasreti nedeniyle dikkat çeken harcamalarla sezona giren sarı-lacivertli ekipte sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Ferdi Kadıoğlu'nun transferi gündemdeyken Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon bir başka yıldız oyuncusu için dev teklif kapıda. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidecek

Son dakika haberleri… İsmail Kartal ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidecek

Tecrübeli çalıştırıcının göreve başlamasının ardından transferde de büyük bir hareketlilik yaşayan Kanarya, dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katıyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidecek

Şu ana kadar En-Nesyri, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Maximin ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe, sürpriz bir oyuncusuna gelen teklifle kasasını dolduracak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidecek

Bu sırada Fenerbahçe'nin gündeminde bir de orta saha transferi bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, bu bölge için de görüşmelerini sürdürüyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidecek

İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları…

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