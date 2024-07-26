Giriş Tarihi: 26.07.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
15:00
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidecek
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde mutlu sona ulaşmak istiyor. Uzun süredir devam eden şampiyonluk hasreti nedeniyle dikkat çeken harcamalarla sezona giren sarı-lacivertli ekipte sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Ferdi Kadıoğlu'nun transferi gündemdeyken Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon bir başka yıldız oyuncusu için dev teklif kapıda. İşte son dakika haberinin detayları…