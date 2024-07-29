Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin dev teklifi ortaya çıktı! En Nesyr sonrası yeni rekor geliyor
Giriş Tarihi: 29.07.2024 08:33 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 08:33

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin dev teklifi ortaya çıktı! En Nesyr sonrası yeni rekor geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, kadrosunu büyük ölçüde şekillendirdi. Son olarak Süper Lig tarihinin rekorunu kırarak En-Nesyr ile sözleşme imzalayan Kanarya, orta sahaya da takviye yapmanın peşinde. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli ekip, En-Nesyri'nin ardından yeni bir rekora daha hazırlık yapıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin dev teklifi ortaya çıktı! En Nesyr sonrası yeni rekor geliyor

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 99 puan toplayarak ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde hazırlanıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin dev teklifi ortaya çıktı! En Nesyr sonrası yeni rekor geliyor

Birçok yeni transferle şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Kanarya, transferde bir rekora daha hazırlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin dev teklifi ortaya çıktı! En Nesyr sonrası yeni rekor geliyor

Transferde yıldız yağmuruna devam eden Fenerbahçe, En Nesyri ile Türkiye'nin rekorunu 19.5 milyon Euro'luk bonservis ile kırmıştı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin dev teklifi ortaya çıktı! En Nesyr sonrası yeni rekor geliyor

Sarı-lacivertli yönetimin ise durmaya niyeti yok. Brezilya basınına göre; sarı-lacivertli kulüp, Corinthians'ın 19 yaşındaki yıldızı Wesley için ciddi bir teklif yaptı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin dev teklifi ortaya çıktı! En Nesyr sonrası yeni rekor geliyor

İki kulüp arasında görüşmeler sürerken Premier Lig'den Fenerbahçe'ye bir rakip çıktığı duyuruldu.

SON DAKİKA