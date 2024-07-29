Giriş Tarihi: 29.07.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
08:33
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin dev teklifi ortaya çıktı! En Nesyr sonrası yeni rekor geliyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, kadrosunu büyük ölçüde şekillendirdi. Son olarak Süper Lig tarihinin rekorunu kırarak En-Nesyr ile sözleşme imzalayan Kanarya, orta sahaya da takviye yapmanın peşinde. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli ekip, En-Nesyri'nin ardından yeni bir rekora daha hazırlık yapıyor. İşte son dakika haberinin detayları…