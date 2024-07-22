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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye En-Nesyri sonrası bir golcü daha! İşte Mourinho'nun yeni Sambacısı...
Giriş Tarihi: 22.07.2024 16:55 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 16:55

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye En-Nesyri sonrası bir golcü daha! İşte Mourinho'nun yeni Sambacısı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Jose Mourinho'nun ısrarla istediği golcü oyuncu En-Nesyri ile anlaşmaya varan sarı-lacivertli yönetim, transferde durmak bilmiyor. Fenerbahçe, şimdi de Brezilyalı genç yıldız için girişimlere başladı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye En-Nesyri sonrası bir golcü daha! İşte Mourinho’nun yeni Sambacısı...

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye En-Nesyri sonrası bir golcü daha! İşte Mourinho’nun yeni Sambacısı...

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye En-Nesyri sonrası bir golcü daha! İşte Mourinho’nun yeni Sambacısı...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA listesine daha önce dahil edilen yeni transfer Allan Saint-Maximin ile kaleci İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye En-Nesyri sonrası bir golcü daha! İşte Mourinho’nun yeni Sambacısı...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano'yu elediği takdirde 3. ön eleme turunda Fransa takımı Lille ile karşılaşacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye En-Nesyri sonrası bir golcü daha! İşte Mourinho’nun yeni Sambacısı...

EN-NESYRI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Youssef En-Nesyri ile anlaşan Fenerbahçe, Faslı yıldızla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

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