Giriş Tarihi: 22.07.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
16:55
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye En-Nesyri sonrası bir golcü daha! İşte Mourinho'nun yeni Sambacısı...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Jose Mourinho'nun ısrarla istediği golcü oyuncu En-Nesyri ile anlaşmaya varan sarı-lacivertli yönetim, transferde durmak bilmiyor. Fenerbahçe, şimdi de Brezilyalı genç yıldız için girişimlere başladı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...