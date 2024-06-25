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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu gidiyor, yıldız golcü geliyor! Dzeko bombası patladı...
Giriş Tarihi: 25.06.2024 18:38 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 18:38

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu gidiyor, yıldız golcü geliyor! Dzeko bombası patladı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de transfer döneminin başlamasıyla Fenerbahçe'de çok flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda sarı lacivertliler, arayışlarını sürdürüyor. Birçok yıldız ismi listesine alan Kanarya, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Alman devi Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için resmi olarak temasa geçerken, Fenerbahçe'de Dortmund'un yıldızı için flaş bir hamle yaptı. İşte yılın transfer bombasına dair tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu gidiyor, yıldız golcü geliyor! Dzeko bombası patladı...

Süper Lig'de transfer döneminin başlamasıyla Fenerbahçe'de çok flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu gidiyor, yıldız golcü geliyor! Dzeko bombası patladı...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda sarı lacivertliler, arayışlarını sürdürüyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu gidiyor, yıldız golcü geliyor! Dzeko bombası patladı...

Birçok yıldız ismi listesine alan Kanarya, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu gidiyor, yıldız golcü geliyor! Dzeko bombası patladı...

Alman devi Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için resmi olarak temasa geçerken, Fenerbahçe'de Dortmund'un yıldızı için flaş bir hamle yaptı. İşte yılın transfer bombasına dair tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu gidiyor, yıldız golcü geliyor! Dzeko bombası patladı...

DZEKO'YA SÜRPRİZ TALİP

Jose Mourinho yönetiminde kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız isme sürpriz talip çıktı.

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