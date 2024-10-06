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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can'a sürpriz talip! 2 yıldır izliyorlar...
Giriş Tarihi: 06.10.2024 19:11 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 19:11

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can'a sürpriz talip! 2 yıldır izliyorlar...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe ile henüz sözleşme yenilemeyen İrfan Can Kahveci'nin talipleri olduğu öğrenildi. Bu sezon Sarı Lacivertli takımda çıktığı 11 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki başarılı futbolcu için ocak ayında transfer teklifi geleceği iddia edildi. İşte İrfan Can Kahveci için harekete geçen kulüp ve detaylar…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can’a sürpriz talip! 2 yıldır izliyorlar...

Fenerbahçe ile henüz sözleşmesini uzatmayan İrfan Can Kahveci konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can’a sürpriz talip! 2 yıldır izliyorlar...

Sarı Lacivertlilerin milli yıldızı İrfan Can'a ocak ayı için taliplerinin olduğu ifade edildi.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can’a sürpriz talip! 2 yıldır izliyorlar...

29 yaşındaki başarılı futbolcunun, özellikle Fransızlar tarafından yakın takipte olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can’a sürpriz talip! 2 yıldır izliyorlar...

Bu sezon Fenerbahçe forması altında 11 maça çıkan İrfan Can için devre arası transfer döneminde sürpriz bir hamle gelebilir.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can’a sürpriz talip! 2 yıldır izliyorlar...

İrfan Can Kahveci için harekete geçen kulüp ise Ligue 1 ekiplerinden Rennes

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