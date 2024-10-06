Giriş Tarihi: 06.10.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024
19:11
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can'a sürpriz talip! 2 yıldır izliyorlar...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe ile henüz sözleşme yenilemeyen İrfan Can Kahveci'nin talipleri olduğu öğrenildi. Bu sezon Sarı Lacivertli takımda çıktığı 11 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki başarılı futbolcu için ocak ayında transfer teklifi geleceği iddia edildi. İşte İrfan Can Kahveci için harekete geçen kulüp ve detaylar…