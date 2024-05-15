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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Aziz Yıldırım'ın ilk çalımı! Galatasaray'a şok...
Giriş Tarihi: 15.05.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 12:03

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Aziz Yıldırım'ın ilk çalımı! Galatasaray'a şok...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalan ve kupadan uzaklaşan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Başkanlık seçimine gireceğini açıklayan Aziz Yıldırım, çalışmalarına hızlı başladı. Güçlü bir kadro kurmak isteyen Yıldırım, ilk çalımını da Galatasaray'a attı. Aziz Yıldırım, sarı kırmızılıların da istediği yıldız oyuncuyu transfer etmek çini harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Aziz Yıldırım’ın ilk çalımı! Galatasaray’a şok...

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalan ve kupadan uzaklaşan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Aziz Yıldırım’ın ilk çalımı! Galatasaray’a şok...

Başkanlık seçimine gireceğini açıklayan Aziz Yıldırım, çalışmalarına hızlı başladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Aziz Yıldırım’ın ilk çalımı! Galatasaray’a şok...

Güçlü bir kadro kurmak isteyen Yıldırım, ilk çalımını da Galatasaray'a attı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Aziz Yıldırım’ın ilk çalımı! Galatasaray’a şok...

Aziz Yıldırım, sarı kırmızılıların da istediği yıldız oyuncuyu transfer etmek çini harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Aziz Yıldırım’ın ilk çalımı! Galatasaray’a şok...

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, teknik direktör konusunda Jose Mourinho ile görüştüğünü açıklamıştı.

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