Giriş Tarihi: 09.04.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
15:38
Son dakika Fenerbahçe haberi: İtalyanlar rakam verdi! İşte Fenerbahçe’nin ödeyeceği bonservis…
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, kritik maçı kazanarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Sarı-lacivertli takım bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Kanarya'nın Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic'in bonservis ücreti belli oldu. İşte haberin detayları…