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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: İtalyanlar rakam verdi! İşte Fenerbahçe’nin ödeyeceği bonservis…
Giriş Tarihi: 09.04.2025 15:38 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 15:38

Son dakika Fenerbahçe haberi: İtalyanlar rakam verdi! İşte Fenerbahçe’nin ödeyeceği bonservis…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, kritik maçı kazanarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Sarı-lacivertli takım bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Kanarya'nın Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic'in bonservis ücreti belli oldu. İşte haberin detayları…

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İtalyanlar rakam verdi! İşte Fenerbahçe’nin ödeyeceği bonservis…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İtalyanlar rakam verdi! İşte Fenerbahçe’nin ödeyeceği bonservis…

Sarı-lacivertli takım, kritik maçtan galip gelerek şampiyonluk yarışında önemli bir zafer elde etti.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İtalyanlar rakam verdi! İşte Fenerbahçe’nin ödeyeceği bonservis…

PUAN FARKI 3'E İNDİ!

Bu haftayı BAY geçen Galatasaray, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 kaybetmişti. Fenerbahçe'nin bu galibiyetiyle birlikte oynanan maç sayıları eşitlendi ve zirvede puan farkı 3'e indi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İtalyanlar rakam verdi! İşte Fenerbahçe’nin ödeyeceği bonservis…

JUVE'DEN AYRILIK KARARI!

İtalya'da bir türlü istediği sonuçları alamayan Juventus, son olarak takımın başına Igor Tudor'u getirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İtalyanlar rakam verdi! İşte Fenerbahçe’nin ödeyeceği bonservis…

Hırvat teknik adamla yeni bir yapılanmaya gidecek olan Torino devi takımdaki bazı oyuncuları gönderecek.