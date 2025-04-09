Son dakika Fenerbahçe haberi: İtalyanlar rakam verdi! İşte Fenerbahçe’nin ödeyeceği bonservis…

PUAN FARKI 3'E İNDİ!

Bu haftayı BAY geçen Galatasaray, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 kaybetmişti. Fenerbahçe'nin bu galibiyetiyle birlikte oynanan maç sayıları eşitlendi ve zirvede puan farkı 3'e indi.