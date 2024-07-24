Giriş Tarihi: 24.07.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
11:19
Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho milli yıldızın biletini kesti! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli...
Son dakika Fenerbahçe haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Lugano'yu deplasmanda 4-3 mağlup ederek tur için avantaj yakalayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon öncesi kadrosuna takviyeler yapan sarı-lacivertli yönetim, Jose Mourinho'nun biletini kestiği yıldız oyuncunun bonservis bedelini belirledi. İşte milli oyuncuya talip olan takım ve bonservis bedeli...