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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho milli yıldızın biletini kesti! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli...
Giriş Tarihi: 24.07.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:19

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho milli yıldızın biletini kesti! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli...

Son dakika Fenerbahçe haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Lugano'yu deplasmanda 4-3 mağlup ederek tur için avantaj yakalayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon öncesi kadrosuna takviyeler yapan sarı-lacivertli yönetim, Jose Mourinho'nun biletini kestiği yıldız oyuncunun bonservis bedelini belirledi. İşte milli oyuncuya talip olan takım ve bonservis bedeli...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho milli yıldızın biletini kesti! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-3 yenerek tur için avantaj yakaladı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho milli yıldızın biletini kesti! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli...

TADİC KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Dusan Tadic, gol yollarında geçen sezon sergilediği üstün performansı sürdürdü. Müsabaka boyunca takımının hücum organizasyonlarını yöneten 35 yaşındaki oyuncu, bulunduğu bölgede rakibine önemli üstünlük kurdu.

Fred'i ilk yarıda net bir gol pozisyonuna sokan Tadic, 44. dakikada kazanılan penaltıda da pozisyonun içindeki isim oldu. Tadic, ikinci yarının başında Dzeko ile öne geçtikleri golün pasını veren isim olarak da dikkati çekti.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho milli yıldızın biletini kesti! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli...

Süper Lig'e de güçlü bir kadroyla şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe, transferde de adımlarını atmaya devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho milli yıldızın biletini kesti! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli...

FENERBAHÇE EN-NESYRI'YE KAVUŞUYOR

Fenerbahçe'de beklenen gün geldi… Kanarya, uzun zamandır pazarlık masasında olduğu ve Mourinho'nun ısrarla istediği En Nesyri için mutlu sona ulaştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho milli yıldızın biletini kesti! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli...

1 ay süren görüşmelerin ardından Faslı yıldızı ve Sevilla'yı ikna eden yönetim, 27 yaşındaki golcüyü bugün İstanbul'a getiriyor.

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