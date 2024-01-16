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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da 2 ayrılık birden! Biri Fransa'ya biri 1.Lig'e...
Giriş Tarihi: 16.01.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 13:18

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da 2 ayrılık birden! Biri Fransa'ya biri 1.Lig'e...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüsleyerek kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, devre arasında Bonucci ve Krunic ile kadrosuna takviye yaptı. Arayışlarını sürdüren Kanarya'da 2 yıldız oyuncuyu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Oyunculardan biri Fransa Ligi'ne, diğeri ise 1. Lig'e transfer oluyor. İşte o isimler ve yeni takımları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da 2 ayrılık birden! Biri Fransa’ya biri 1.Lig’e...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüsleyerek kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da 2 ayrılık birden! Biri Fransa’ya biri 1.Lig’e...

Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, devre arasında Bonucci ve Krunic ile kadrosuna takviye yaptı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da 2 ayrılık birden! Biri Fransa’ya biri 1.Lig’e...

Arayışlarını sürdüren Kanarya'da 2 yıldız oyuncuyu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da 2 ayrılık birden! Biri Fransa’ya biri 1.Lig’e...

Oyunculardan biri Fransa Ligi'ne, diğeri ise 1. Lig'e transfer oluyor. İşte o isimler ve yeni takımları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da 2 ayrılık birden! Biri Fransa’ya biri 1.Lig’e...

ÇAĞLAR ARTIK F.BAHÇELİ

Savunma hattını dünya yıldızı Leonardo Bonucci ile güçlendiren Fenerbahçe, uzun süredir uğraş verdiği Çağlar Söyüncü'yü de kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

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