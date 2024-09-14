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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Medina transferinde flaş gelişme! Başkan Riquelme'den olay sözler: "Saygı gösterilmeli"
Giriş Tarihi: 14.09.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 15:38

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Medina transferinde flaş gelişme! Başkan Riquelme'den olay sözler: "Saygı gösterilmeli"

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Trendyol Süper Lig'de transfer sezonu sona erdi. Bu sezon kadrosuna birçok yıldızı katan Fenerbahçe, Mourinho ile birlikte şampiyonluğa odaklandı. Sarı-lacivertli yönetimin uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Arjantinli yıldız oyuncu Cristian Medina transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Kulüp Başkanı Juan Roman Riquelme, oyuncusu Medina için dikkat çeken yorumlarda bulundu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Medina transferinde flaş gelişme! Başkan Riquelme’den olay sözler: Saygı gösterilmeli

Trendyol Süper Lig'de transfer sezonu dün gece itibarıyla sona erdi. Birçok takım kadrosuna önemli yıldızları kattı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Medina transferinde flaş gelişme! Başkan Riquelme’den olay sözler: Saygı gösterilmeli

Bu sezon yaptığı transferler adından söz ettiren Fenerbahçe, En-Nesyri, Maximin ve Amrabat gibi yıldızları kadrosuna kattı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Medina transferinde flaş gelişme! Başkan Riquelme’den olay sözler: Saygı gösterilmeli

Jose Mourinho ile şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe bu hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı-lacivertli takım maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturuyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Medina transferinde flaş gelişme! Başkan Riquelme’den olay sözler: Saygı gösterilmeli

MOURINHO'DAN KRİTİK UYARI

Jose Mourinho, oyuncularına sürekli uyarılarda bulunuyor. Portekizli teknik adamın, Galatasaray uyarısının dikkat çektiği bildiriliyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Medina transferinde flaş gelişme! Başkan Riquelme’den olay sözler: Saygı gösterilmeli

"DERBİLER ÖNEMLİDİR"

Jose Mourinho'nun, futbolcularını şu sözlerle uyardığı aktarıldı: "Gelecek haftadaki derbiyi düşünmeniz çok normal. Derbiler dünyanın her yerinde önemlidir."

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