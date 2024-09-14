Giriş Tarihi: 14.09.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
15:38
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Medina transferinde flaş gelişme! Başkan Riquelme'den olay sözler: "Saygı gösterilmeli"
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Trendyol Süper Lig'de transfer sezonu sona erdi. Bu sezon kadrosuna birçok yıldızı katan Fenerbahçe, Mourinho ile birlikte şampiyonluğa odaklandı. Sarı-lacivertli yönetimin uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Arjantinli yıldız oyuncu Cristian Medina transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Kulüp Başkanı Juan Roman Riquelme, oyuncusu Medina için dikkat çeken yorumlarda bulundu.