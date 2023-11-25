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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Montella'dan Fenerbahçe'ye transfer kıyağı! İsmail Yüksek'e Bundesliga'dan 3 talip
Giriş Tarihi: 25.11.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 14:01

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Montella'dan Fenerbahçe'ye transfer kıyağı! İsmail Yüksek'e Bundesliga'dan 3 talip

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sezon sonunda hedeflediği şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmalarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in listesindeki yıldızın, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile iletişime geçtiği ortaya çıktı. Bu arada Kanarya'nın yıldızı ismi İsmail Yüksek'i isteyen 3 Bundesliga ekibi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Montella’dan Fenerbahçe’ye transfer kıyağı! İsmail Yüksek’e Bundesliga’dan 3 talip

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sezon sonunda hedeflediği şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmalarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in listesindeki yıldızın, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile iletişime geçtiği ortaya çıktı. Bu arada Kanarya'nın yıldızı ismi İsmail Yüksek'i isteyen 3 Bundesliga ekibi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Montella’dan Fenerbahçe’ye transfer kıyağı! İsmail Yüksek’e Bundesliga’dan 3 talip

Fenerbahçe'nin yükselen değeri İsmail Yüksek geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Montella’dan Fenerbahçe’ye transfer kıyağı! İsmail Yüksek’e Bundesliga’dan 3 talip

Takvim'in haberine göre; 24 yaşındaki başarılı orta sahaya en çok ilgi duyan ise Bundesliga ekipleri oldu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Montella’dan Fenerbahçe’ye transfer kıyağı! İsmail Yüksek’e Bundesliga’dan 3 talip

İsmail Yüksek'in gerek Fenerbahçe gerekse milli takımda aynı başarılı performansı göstermesi ve istikrarlı yapısı bu ilginin en büyük sebebi oldu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Montella’dan Fenerbahçe’ye transfer kıyağı! İsmail Yüksek’e Bundesliga’dan 3 talip

ALMANYA MAÇINDA İZLEDİLER

A Milli Futbol Takımımız'ın Almanya'yı Berlin'de 3-2 mağlup ettiği hazırlık maçında da bu 3 Alman kulübü yetkililerinin İsmail Yüksek'i izlemeye gittikleri öğrenildi.

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