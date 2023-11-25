SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Montella’dan Fenerbahçe’ye transfer kıyağı! İsmail Yüksek’e Bundesliga’dan 3 talip

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sezon sonunda hedeflediği şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmalarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in listesindeki yıldızın, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile iletişime geçtiği ortaya çıktı. Bu arada Kanarya'nın yıldızı ismi İsmail Yüksek'i isteyen 3 Bundesliga ekibi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...