Giriş Tarihi: 13.09.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
09:57
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho, Talisca'yı reddetmiş! Yılın transferi neden gerçekleşmedi?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde yıldız isimleri birer birer kadrosuna katan Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın da kapıdan döndüğü ortaya çıktı. Jose Mourinho'nun, Brezilyalı yıldızı neden istemediği de belli oldu. Bu arada Kanarya'ya ocak ayında katılacak olan Cristian Medina konusunda da ilginç bir gelişmenin yaşandığı iddia edildi. İşte detaylar...