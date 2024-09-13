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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho, Talisca'yı reddetmiş! Yılın transferi neden gerçekleşmedi?
Giriş Tarihi: 13.09.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 09:57

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho, Talisca'yı reddetmiş! Yılın transferi neden gerçekleşmedi?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde yıldız isimleri birer birer kadrosuna katan Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın da kapıdan döndüğü ortaya çıktı. Jose Mourinho'nun, Brezilyalı yıldızı neden istemediği de belli oldu. Bu arada Kanarya'ya ocak ayında katılacak olan Cristian Medina konusunda da ilginç bir gelişmenin yaşandığı iddia edildi. İşte detaylar...

Samet YÜKSEL
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho, Talisca’yı reddetmiş! Yılın transferi neden gerçekleşmedi?

Fenerbahçe'de transfer dönemi yıldız takviyeleri ile birlikte sonlanırken Anderson Talisca da kapıdan döndü. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho, Talisca’yı reddetmiş! Yılın transferi neden gerçekleşmedi?

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Cristian Medina'da transferin hatalı e-posta nedeniyle resmiyete geç kavuştuğu iddia edildi.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho, Talisca’yı reddetmiş! Yılın transferi neden gerçekleşmedi?

Arjantin basınında çıkan haberde Boca Juniors'un sportif direktörü Marcelo Delgado'nun gönderdiği e-postada "Fenerbahçe" yerine "Fenerbahche" yazdığı bu nedenle de belgenin F.Bahçe'ye ulaşmadığı iddia edildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho, Talisca’yı reddetmiş! Yılın transferi neden gerçekleşmedi?

22 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe 15 milyon Euro ve %20 sonraki satıştan bedel karşılığında anlaşmaya varmıştı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho, Talisca’yı reddetmiş! Yılın transferi neden gerçekleşmedi?

AMRABAT SAHAYA ÇIKTI

Bu arada orta sahada uzun süren arayışların ardından bir dünya yıldızı Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler Faslı oyuncunun üzerindeydi.

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