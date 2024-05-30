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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 19:55 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 19:55

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Seçime giderek yeni başkanını seçecek olan sarı lacivertlilerde teknik direktörün de kim olacağı merak konusu oldu. Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı olan Jose Mourinho takımın başına geçmesi durumunda Ferdi Kadıoğlu ile ilgili kararını şimdiden verdi. Peki, Ferdi takımdan ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Seçime giderek yeni başkanını seçecek olan sarı lacivertlilerde teknik direktörün de kim olacağı merak konusu oldu.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı olan Jose Mourinho takımın başına geçmesi durumunda Ferdi Kadıoğlu ile ilgili kararını şimdiden verdi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Peki, Ferdi takımdan ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?

6 yıl önce kaybettiği seçimin ardından "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyorum, artık çocuklar ağlamasın" diyerek kolları sıvayan Aziz Yıldırım, teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getirmeyi planlıyor.

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