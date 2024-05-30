Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Giriş Tarihi: 30.05.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
19:55
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Seçime giderek yeni başkanını seçecek olan sarı lacivertlilerde teknik direktörün de kim olacağı merak konusu oldu. Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı olan Jose Mourinho takımın başına geçmesi durumunda Ferdi Kadıoğlu ile ilgili kararını şimdiden verdi. Peki, Ferdi takımdan ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...