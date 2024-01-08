Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Fenerbahçe transferde muradına erdi! Leonardo Bonucci 6 ayda servet kazanacak

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertli ekip, ilerleyen günlerde yeni yıldız stoperi Leonardo Bonucci ile imza atmaya hazırlanırken, ortaya çıkan maaş dudak uçuklattı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...