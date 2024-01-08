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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Fenerbahçe transferde muradına erdi! Leonardo Bonucci 6 ayda servet kazanacak
Giriş Tarihi: 08.01.2024 23:15 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 23:21

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Fenerbahçe transferde muradına erdi! Leonardo Bonucci 6 ayda servet kazanacak

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertli ekip, ilerleyen günlerde yeni yıldız stoperi Leonardo Bonucci ile imza atmaya hazırlanırken, ortaya çıkan maaş dudak uçuklattı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Fenerbahçe transferde muradına erdi! Leonardo Bonucci 6 ayda servet kazanacak

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertli ekip, ilerleyen günlerde yeni yıldız stoperi Leonardo Bonucci ile imza atmaya hazırlanırken, ortaya çıkan maaş dudak uçuklattı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Fenerbahçe transferde muradına erdi! Leonardo Bonucci 6 ayda servet kazanacak

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe'nin en büyük parolası 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek...

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Fenerbahçe transferde muradına erdi! Leonardo Bonucci 6 ayda servet kazanacak

18. haftayı 44 puanla lider kapatan sarı-lacivertli ekip, averaj farkıyla gerisinde bulunan Galatasaray ile arayı açmak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Fenerbahçe transferde muradına erdi! Leonardo Bonucci 6 ayda servet kazanacak

Son olarak oynanan 19. hafta mücadelesinde İstanbulspor'a konuk olan Sarı Kanarya sahadan 5-1'lik farklı bir skorla galip ayrılarak puanını 47 yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Fenerbahçe transferde muradına erdi! Leonardo Bonucci 6 ayda servet kazanacak

AVRUPA'DA DOLUDİZGİN

Ayrıca UEFA Konferans Ligi'nde de yoluna devam eden temsilcimiz, H grubunu 12 puanla lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kaldı.

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