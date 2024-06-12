Giriş Tarihi: 12.06.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
07:35
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 17 yıldızın üzerini çizdi | "O isme tahammülüm yok"
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde yeni sezon için hazırlıklar devam ederken, ünlü teknik adam Jose Mourinho kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Mourinho, şampiyon olacak kadroyu kurmak için arayışlarını sürdürürken, raporunu da yönetime sundu. Tecrübeli teknik adam, takımdaki 17 yıldız oyuncunun üstünü çizerken, o oyuncuyla ilgili şok bir rapor verdi. İşte tüm detaylar...