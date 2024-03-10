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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız oyuncu Premier Lig'e! Almaya geliyorlar...
Giriş Tarihi: 10.03.2024 08:42 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 08:42

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız oyuncu Premier Lig'e! Almaya geliyorlar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon sonu için şimdiden transfer çalışmalarına başlayan sarı lacivertlilerde yıldız oyuncu için sürpriz bir talip çıktı. Kanarya'nın Union Saint-Gilloise maçında yıldız oyuncudan etkilenen Avrupa devi, Fenerbahçeli oyuncuyu transfer etmek için düğmeye bastı. Dev kulübün scout ekiplerinin sarı lacivertlilerin rövanş maçında yıldız oyuncu için geleceği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız oyuncu Premier Lig’e! Almaya geliyorlar...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız oyuncu Premier Lig’e! Almaya geliyorlar...

Sezon sonu için şimdiden transfer çalışmalarına başlayan sarı lacivertlilerde yıldız oyuncu için sürpriz bir talip çıktı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız oyuncu Premier Lig’e! Almaya geliyorlar...

Kanarya'nın Union Saint-Gilloise maçında yıldız oyuncudan etkilenen Avrupa devi, Fenerbahçeli oyuncuyu transfer etmek için düğmeye bastı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız oyuncu Premier Lig’e! Almaya geliyorlar...

Dev kulübün scout ekiplerinin sarı lacivertlilerin rövanş maçında yıldız oyuncu için geleceği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız oyuncu Premier Lig’e! Almaya geliyorlar...

O TAKIM TOTTENHAM

İngiliz ekibi Tottenham, Union Saint-Gilloise maçında Mohamed Amoura için scout gönderdi.

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