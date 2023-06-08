Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia’nın yeni adresi belli oldu! Anlaşmayı resmen duyurdular: Süper Lig’in gol kralı imzaya gidiyor…
Giriş Tarihi: 08.06.2023 17:58 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 18:00

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia’nın yeni adresi belli oldu! Anlaşmayı resmen duyurdular: Süper Lig’in gol kralı imzaya gidiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon olağanüstü bir performansla ligi gol kralı olarak tamamlayan Enner Valencia, tam 29 gole imza attı. Kariyerinin zirvesini yaşayan Ekvadorlu golcü, Fenerbahçe ile başladığı sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamamıştı. Brezilya basını, golcü oyuncunun yeni adresini resmen duyurdu. Süper Lig'in gol kralı, yeni takımına imzayı yakında atacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia’nın yeni adresi belli oldu! Anlaşmayı resmen duyurdular: Süper Lig’in gol kralı imzaya gidiyor…

Son dakika haberleri… Futbolda bu sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, takımın başına Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u getirmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia’nın yeni adresi belli oldu! Anlaşmayı resmen duyurdular: Süper Lig’in gol kralı imzaya gidiyor…

Deneyimli teknik direktörün yönetiminde oldukça flaş bir başlangıç yapan sarı-lacivertli ekip, ligin ilk haftalarında dikkatleri üzerine çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia’nın yeni adresi belli oldu! Anlaşmayı resmen duyurdular: Süper Lig’in gol kralı imzaya gidiyor…

Bu süreçte taraftarını memnun eden Fenerbahçe, aldığı bol gollü galibiyetlerle şampiyonluğun en büyük favorisi haline geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia’nın yeni adresi belli oldu! Anlaşmayı resmen duyurdular: Süper Lig’in gol kralı imzaya gidiyor…

Takımın yıldız oyuncularından birisi olan Enner Valencia da kariyerinin en büyük zirvesini bu sezon yaşadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia’nın yeni adresi belli oldu! Anlaşmayı resmen duyurdular: Süper Lig’in gol kralı imzaya gidiyor…

Sezonu beklenildiği gibi tamamlayamayan sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın ardında ikinci sırada yer aldı.

SON DAKİKA