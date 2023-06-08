Giriş Tarihi: 08.06.2023 17:58 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 18:00

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia’nın yeni adresi belli oldu! Anlaşmayı resmen duyurdular: Süper Lig’in gol kralı imzaya gidiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon olağanüstü bir performansla ligi gol kralı olarak tamamlayan Enner Valencia, tam 29 gole imza attı. Kariyerinin zirvesini yaşayan Ekvadorlu golcü, Fenerbahçe ile başladığı sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamamıştı. Brezilya basını, golcü oyuncunun yeni adresini resmen duyurdu. Süper Lig'in gol kralı, yeni takımına imzayı yakında atacak. İşte son dakika haberinin detayları…