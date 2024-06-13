Giriş Tarihi: 13.06.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
12:18
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Talisca transferini bitiriyor! Mourinho'nun prensi olacak...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de 99 puanla rekor kırarak sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Jose Mourinho'yu takımın başına getiren sarı-lacivertli yönetim, Portekizli hocanın istediği oyuncular için harekete geçerken, Al Nassr'a forma giyen Anderson Talisca için de yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte Talisca transferinde yaşanan son gelişme ve transferin detayları...