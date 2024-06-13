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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Talisca transferini bitiriyor! Mourinho'nun prensi olacak...
Giriş Tarihi: 13.06.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 12:18

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Talisca transferini bitiriyor! Mourinho'nun prensi olacak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de 99 puanla rekor kırarak sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Jose Mourinho'yu takımın başına getiren sarı-lacivertli yönetim, Portekizli hocanın istediği oyuncular için harekete geçerken, Al Nassr'a forma giyen Anderson Talisca için de yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte Talisca transferinde yaşanan son gelişme ve transferin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Talisca transferini bitiriyor! Mourinho’nun prensi olacak...

Son dakika haberleri... Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesine giren ve 99 puan almasına rağmen bu yarıştan mağlup ayrılan Fenerbahçe, yeni sezona da iddialı girmenin planlarını yapıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Talisca transferini bitiriyor! Mourinho’nun prensi olacak...

Ali Koç'un üst üste 3. kez kez Fenerbahçe başkanı seçilmesinden sonra hedeflerini belirleyen sarı-lacivertli camia, teknik direktörlük görevine de Jose Mourinho'yu getirdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Talisca transferini bitiriyor! Mourinho’nun prensi olacak...

Portekizli teknik direktörle birlikte hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe, yılın transferlerine imza atmak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Talisca transferini bitiriyor! Mourinho’nun prensi olacak...

Kadrosundaki yıldızları elinde tutmak isteyen Mourinho, yeni transferler için de listesindeki oyuncularla iletişime geçmiş durumda.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Talisca transferini bitiriyor! Mourinho’nun prensi olacak...

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertliler, gol yollarında etkili olan ve ilk 11'de oynayacak bir yıldızın peşinde...

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