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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de mutlu son! İşte Jorge Jesus'un açıklanacağı tarih...
Giriş Tarihi: 20.05.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 09:14

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de mutlu son! İşte Jorge Jesus'un açıklanacağı tarih...

Yeni sezon öncesi teknik direktörünü belirlemeye çalışan Fenerbahçe'den son dakika haberleri geliyor. Sarı-Lacivertliler uzun süredir görüştüğü Jorge Jesus ile her konuda anlaşmaya vardı. Portekizli dünyaca ünlü teknik adam ve yardımcılarının maliyeti dudak uçuklatırken, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u resmen açıklayacağı tarih de belli oldu. Ayrıca dün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray U19 maçında Ali Koç ve İsmail Kartal'ın görüntüsü de dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de mutlu son! İşte Jorge Jesus’un açıklanacağı tarih...

Yeni sezon öncesi teknik direktörünü belirlemeye çalışan Fenerbahçe'den son dakika haberleri geliyor. Sarı-Lacivertliler uzun süredir görüştüğü Jorge Jesus ile her konuda anlaşmaya vardı. Portekizli dünyaca ünlü teknik adam ve yardımcılarının maliyeti dudak uçuklatırken, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u resmen açıklayacağı tarih de belli oldu. Ayrıca dün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray U19 maçında Ali Koç ve İsmail Kartal'ın görüntüsü de dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de mutlu son! İşte Jorge Jesus’un açıklanacağı tarih...

Fenerbahçe Kulübü, 2 aydır pazarlık halinde olduğu ünlü teknik adam Jorge Jesus ile prensipte anlaştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de mutlu son! İşte Jorge Jesus’un açıklanacağı tarih...

Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelecek olan başarılı teknik adam, yapacağı görüşmelerin ardından imzayı atacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de mutlu son! İşte Jorge Jesus’un açıklanacağı tarih...

Jorge Jesus ve ekibinin maliyetinin 9 milyon Euro civarında olacağı öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de mutlu son! İşte Jorge Jesus’un açıklanacağı tarih...

Görüşmelerde en çok mukavelenin süresi gündeme geliyordu.

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