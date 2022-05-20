Yeni sezon öncesi teknik direktörünü belirlemeye çalışan Fenerbahçe'den son dakika haberleri geliyor. Sarı-Lacivertliler uzun süredir görüştüğü Jorge Jesus ile her konuda anlaşmaya vardı. Portekizli dünyaca ünlü teknik adam ve yardımcılarının maliyeti dudak uçuklatırken, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u resmen açıklayacağı tarih de belli oldu. Ayrıca dün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray U19 maçında Ali Koç ve İsmail Kartal'ın görüntüsü de dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...