Giriş Tarihi: 02.06.2023 23:09 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 00:05

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu derken yıldız isim gidiyor: İşte kasaya girecek bonservis…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de büyük umutlarla başladığı sezonda şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, büyük hayal kırıklığına uğradı. Şampiyonluk hasretine bu sezon da son veremeyen sarı-lacivertli ekipte yönetim ve teknik ekibe tepki büyük. Bunun yanı sıra transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler de yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun satışına kesin gözle bakılırken sürpriz bir isim takımdan ayrılabilir. İşte son dakika haberinin detayları…