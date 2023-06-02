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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu derken yıldız isim gidiyor: İşte kasaya girecek bonservis…
Giriş Tarihi: 02.06.2023 23:09 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 00:05

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu derken yıldız isim gidiyor: İşte kasaya girecek bonservis…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de büyük umutlarla başladığı sezonda şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, büyük hayal kırıklığına uğradı. Şampiyonluk hasretine bu sezon da son veremeyen sarı-lacivertli ekipte yönetim ve teknik ekibe tepki büyük. Bunun yanı sıra transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler de yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun satışına kesin gözle bakılırken sürpriz bir isim takımdan ayrılabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu derken yıldız isim gidiyor: İşte kasaya girecek bonservis…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe, ligin ilk haftalarında flaş bir giriş yapmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu derken yıldız isim gidiyor: İşte kasaya girecek bonservis…

Sarı-lacivertliler, ilk 10 haftaya kadar aldığı bol gollü galibiyetlerle taraftarını tatmin ederken şampiyonluğun da favori adayı oldu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu derken yıldız isim gidiyor: İşte kasaya girecek bonservis…

UEFA Avrupa Ligi'nde alınan sonuçlarla birlikte sezon sonunu mutlu şekilde kapatacağına inanan Fenerbahçe, büyük bir düşüş yaşadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu derken yıldız isim gidiyor: İşte kasaya girecek bonservis…

Dünya Kupası arasının ardından beklenmedik puan kayıpları yaşayan Kanarya, önce liderliği daha sonra da şampiyonluğu kaybetti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu derken yıldız isim gidiyor: İşte kasaya girecek bonservis…

Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü mağlup ederek mutlu sona ulaşan Galatasaray, rakibinin önünde sezonu tamamladı.

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