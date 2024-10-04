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Giriş Tarihi: 04.10.2024 18:02 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 18:02

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor: Devre arasında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon Jose Mourinho yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, yaz transfer dönemini bir hayli hareketli geçirmişti. Birçok önemli oyuncuyla kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekip, devre arasında flaş bir ayrılık yaşayabilir. Yaz transfer döneminde kadroya katılan dünyaca ünlü yıldız oyuncunun takımdan ayrılığı söz konusu haline geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor: Devre arasında...

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışını kaybeden Fenerbahçe, yeni sezona da şampiyonluk hedefiyle başladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor: Devre arasında...

Jose Mourinho'yu takımın başına getiren sarı-lacivertli yönetim, yaz transfer döneminde de kadrosunu bir hayli güçlendirdi.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor: Devre arasında...

Birçok önemli oyuncuyla dikkat çeken takviyeler yapan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor: Devre arasında...

Performansı tartışma konusu olan En-Nesyri için ise sürpriz bir ayrılık iddiası geldi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor: Devre arasında...

Konuya dair haberi ise İspanyol basını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

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