Giriş Tarihi: 26.06.2023 18:27 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 18:29

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yeni teknik direktör belli oldu! Bayram sonrası imzayı atıyor: Kulüp tarihine geçecek…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezona Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcıyla flaş bir girişe imza atmıştı. Ancak sezonun ilk yarısından sonra sert bir düşüş yaşayan Kanarya, çalkantılı geçen dönemin ardından şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Ziraat Türkiye Kupası zaferini elde eden Fenerbahçe'de Jesus ile yollar ayrıldı ve gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Uzun süredir teknik direktör arayışlarına devam eden Kanarya'nın yeni hocası belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…