Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yeni teknik direktör belli oldu! Bayram sonrası imzayı atıyor: Kulüp tarihine geçecek…
Giriş Tarihi: 26.06.2023 18:27 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 18:29

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yeni teknik direktör belli oldu! Bayram sonrası imzayı atıyor: Kulüp tarihine geçecek…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezona Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcıyla flaş bir girişe imza atmıştı. Ancak sezonun ilk yarısından sonra sert bir düşüş yaşayan Kanarya, çalkantılı geçen dönemin ardından şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Ziraat Türkiye Kupası zaferini elde eden Fenerbahçe'de Jesus ile yollar ayrıldı ve gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Uzun süredir teknik direktör arayışlarına devam eden Kanarya'nın yeni hocası belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yeni teknik direktör belli oldu! Bayram sonrası imzayı atıyor: Kulüp tarihine geçecek…

Son dakika haberleri… 2022-2023 sezonunda Süper Lig'i Galatasaray'a kaptırmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de belirsizlikler sürüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yeni teknik direktör belli oldu! Bayram sonrası imzayı atıyor: Kulüp tarihine geçecek…

Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un takımdan ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü henüz açıklamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yeni teknik direktör belli oldu! Bayram sonrası imzayı atıyor: Kulüp tarihine geçecek…

Bu sırada ise Ryan Kent ve Edin Dzeko gibi iki önemli ismin transferi de resmen tamamlandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yeni teknik direktör belli oldu! Bayram sonrası imzayı atıyor: Kulüp tarihine geçecek…

Avrupa elemeleri öncesinde kısa sürede yeni teknik direktörü açıklamak isteyen Fenerbahçe'nin kararı belli oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yeni teknik direktör belli oldu! Bayram sonrası imzayı atıyor: Kulüp tarihine geçecek…

YENİ HOCA BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de futbol oynayan ve teknik direktörlük yapan İsmail Kartal ile Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve Milli Takım'ı çalıştıran Abdullah Avcı arasında kalan başkan Ali Koç'un tercihi belli oldu. İşte ayrıntılar...

SON DAKİKA