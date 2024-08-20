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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu gidiyor, dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe yılın transferini yapacak…
Giriş Tarihi: 20.08.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:37

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu gidiyor, dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe yılın transferini yapacak…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Futbolda sezona inişli çıkışlı bir grafikle başlayan Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarında veda eden sarı-lacivertliler, Avrupa'da ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu sırada Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı gündemdeyken Fenerbahçe'nin transfer hedefine bir dünya yıldızı girdi. İşte son dakika transfer haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu gidiyor, dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe yılın transferini yapacak…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de Jose Mourinho yönetiminde iki maça çıkan Fenerbahçe, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu gidiyor, dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe yılın transferini yapacak…

Devler Ligi'nde de Lille eşleşmesinin kaybedeni olan sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu gidiyor, dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe yılın transferini yapacak…

Bu sırada transferde de flaş gelişmeler yaşayan Kanarya, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası bir dünya yıldızını kadrosuna katacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu gidiyor, dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe yılın transferini yapacak…

İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu gidiyor, dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe yılın transferini yapacak…

FERDİ KADIOĞLU AN MESELESİ

Fenerbahçe ile Ferdi Kadıoğlu artık yol ayrımında… İngiliz ekibi, milli futbolcuyu renklerine katmakta kararlı. Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, geçtiğimiz gün Ferdi'yi arayıp kendisini takımda görmek istediğini ve planlarını tek tek anlattı.

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