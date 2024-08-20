Giriş Tarihi: 20.08.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
11:37
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu gidiyor, dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe yılın transferini yapacak…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Futbolda sezona inişli çıkışlı bir grafikle başlayan Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarında veda eden sarı-lacivertliler, Avrupa'da ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu sırada Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı gündemdeyken Fenerbahçe'nin transfer hedefine bir dünya yıldızı girdi. İşte son dakika transfer haberinin detayları…