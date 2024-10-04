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Giriş Tarihi: 04.10.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 10:29

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Hollanda, Twente maçı sonrası Fenerbahçeli yıldızı konuşuyor! "Tek başına engel oldu"

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, dün Hollanda ekibi Twente ile 1-1 berabere kaldı ve 2 maç sonunda 4 puana yükseldi. Sarı-lacivertli takımın tek golünü Tadic kaydetti. Hollanda basını, dün oynanan Twente-Fenerbahçe maçı sonrası sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncusuna adeta övgüler yağdırdı. İşte manşeti süsleyen yıldız oyuncu ve o sözler...

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Hollanda, Twente maçı sonrası Fenerbahçeli yıldızı konuşuyor! Tek başına engel oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda Twente ile karşılaştı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Hollanda, Twente maçı sonrası Fenerbahçeli yıldızı konuşuyor! Tek başına engel oldu

Müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, 71. dakikada Dusan Tadic'in golüyle eşitliği sağladı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Hollanda, Twente maçı sonrası Fenerbahçeli yıldızı konuşuyor! Tek başına engel oldu

Karşılaşmada başka gol olmazken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 4'e yükseltti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Hollanda, Twente maçı sonrası Fenerbahçeli yıldızı konuşuyor! Tek başına engel oldu

Jose Mourinho'nun öğrencileri Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü Manchester United'ı konuk edecek.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Hollanda, Twente maçı sonrası Fenerbahçeli yıldızı konuşuyor! Tek başına engel oldu

HOLLANDA BASINI TADIC'İ KONUŞTU

Hollanda basını, Fenerbahçe'ye beraberliği getiren ve Twente'nin de Ajax maçlarından tanıdığı Tadic'i konuştu.

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