Giriş Tarihi: 04.10.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
10:29
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Hollanda, Twente maçı sonrası Fenerbahçeli yıldızı konuşuyor! "Tek başına engel oldu"
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, dün Hollanda ekibi Twente ile 1-1 berabere kaldı ve 2 maç sonunda 4 puana yükseldi. Sarı-lacivertli takımın tek golünü Tadic kaydetti. Hollanda basını, dün oynanan Twente-Fenerbahçe maçı sonrası sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncusuna adeta övgüler yağdırdı. İşte manşeti süsleyen yıldız oyuncu ve o sözler...