Giriş Tarihi: 02.08.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
13:48
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sözleşmesi bile belli oldu! Fenerbahçe’nin yeni orta sahası geliyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turuna kalmayı başardı. Bu turda Lille ile mücadele edecek olan sarı-lacivertliler, uzun yıllar sonra gruplara kalmak isterken kadrosunu da buna göre oluşturuyor. Kanarya, Fred'in sakatlığı sonrası orta saha arayışlarını hızlandırırken sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları…