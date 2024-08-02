Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sözleşmesi bile belli oldu! Fenerbahçe’nin yeni orta sahası geliyor
Giriş Tarihi: 02.08.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 13:48

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sözleşmesi bile belli oldu! Fenerbahçe’nin yeni orta sahası geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turuna kalmayı başardı. Bu turda Lille ile mücadele edecek olan sarı-lacivertliler, uzun yıllar sonra gruplara kalmak isterken kadrosunu da buna göre oluşturuyor. Kanarya, Fred'in sakatlığı sonrası orta saha arayışlarını hızlandırırken sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sözleşmesi bile belli oldu! Fenerbahçe’nin yeni orta sahası geliyor

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde rekor puan toplayan Fenerbahçe, şampiyonluk sevinci yaşayamamıştı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sözleşmesi bile belli oldu! Fenerbahçe’nin yeni orta sahası geliyor

Ligi ikinci sırada bitiren sarı-lacivertli ekip yeni sezon öncesi Jose Mourinho'yu göreve getirirken Portekizli çalıştırıcıya da çokça güveniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sözleşmesi bile belli oldu! Fenerbahçe’nin yeni orta sahası geliyor

Deneyimli teknik direktörle önümüzdeki günlerde Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu maçına çıkacak olan Kanarya, orta saha transferi için de çalışmalarını hızlandırdı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sözleşmesi bile belli oldu! Fenerbahçe’nin yeni orta sahası geliyor

Birçok oyuncuyla görüşmelerine devam ederken Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim girdi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sözleşmesi bile belli oldu! Fenerbahçe’nin yeni orta sahası geliyor

Jose Mourinho'nun da transferine onay verdiği yıldız oyuncunun sözleşmesi bile duyuruldu.

SON DAKİKA