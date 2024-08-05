Giriş Tarihi: 05.08.2024 07:04
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
07:04
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Cengiz Ünder gidiyor! İlk teklif o kulüpten geldi...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'ne katılmak adına 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Jose Mourinho önderliğinde Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen sarı-lacivertli takımda kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncuya o kulüpten teklif geldiği ortaya çıktı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...