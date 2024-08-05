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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Cengiz Ünder gidiyor! İlk teklif o kulüpten geldi...
Giriş Tarihi: 05.08.2024 07:04 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 07:04

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Cengiz Ünder gidiyor! İlk teklif o kulüpten geldi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'ne katılmak adına 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Jose Mourinho önderliğinde Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen sarı-lacivertli takımda kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncuya o kulüpten teklif geldiği ortaya çıktı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Cengiz Ünder gidiyor! İlk teklif o kulüpten geldi...

Fenerbahçe'den gelen son dakika bilgilerine göre, Cengiz Ünder ayrılmaya çok yakın. İşte flaş transfer haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Cengiz Ünder gidiyor! İlk teklif o kulüpten geldi...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona güçlü bir kadro ve şampiyonluk parolasıyla girmek istiyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Cengiz Ünder gidiyor! İlk teklif o kulüpten geldi...

Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda kadrosuna En-Nesyri, Cenk Tosun, Levent Mercan, Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın gibi yıldızları kadrosuna kattı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Cengiz Ünder gidiyor! İlk teklif o kulüpten geldi...

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu saf dışı bırakan sarı-lacivertli takım, Mourinho ile çıktığı ilk 2 resmi maçı kazanmayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Cengiz Ünder gidiyor! İlk teklif o kulüpten geldi...

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Salı günü Lille ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli takımdan ayrılacak olan isimler de netleşmeye başladı.

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