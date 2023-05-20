Giriş Tarihi: 20.05.2023 19:18 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 19:19

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Wilfried Zaha’nın Fenerbahçe’den istediği maaş şoke etti! Taraftarı heyecandan çılgına çevirmişti: Yönetimden dünyaları istedi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe, ligde son olarak Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek umutlarını tazeledi. Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Kanarya, kalan maçlarının tamamını kazanarak şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor. Bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekip, Wilfried Zaha'yı gündemine almıştı. Dünya yıldızının Fenerbahçe'den istekleri ise adeta şok etti. İşte son dakika haberinin detayları…