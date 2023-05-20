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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Wilfried Zaha’nın Fenerbahçe’den istediği maaş şoke etti! Taraftarı heyecandan çılgına çevirmişti: Yönetimden dünyaları istedi…
Giriş Tarihi: 20.05.2023 19:18 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 19:19

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Wilfried Zaha’nın Fenerbahçe’den istediği maaş şoke etti! Taraftarı heyecandan çılgına çevirmişti: Yönetimden dünyaları istedi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe, ligde son olarak Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek umutlarını tazeledi. Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Kanarya, kalan maçlarının tamamını kazanarak şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor. Bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekip, Wilfried Zaha'yı gündemine almıştı. Dünya yıldızının Fenerbahçe'den istekleri ise adeta şok etti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Wilfried Zaha’nın Fenerbahçe’den istediği maaş şoke etti! Taraftarı heyecandan çılgına çevirmişti: Yönetimden dünyaları istedi…

Son dakika haberleri… Bu sezon Jorge Jesus ile Süper Lig'e başlayan Fenerbahçe, ligin ilk haftalarında flaş bir giriş yapmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Wilfried Zaha’nın Fenerbahçe’den istediği maaş şoke etti! Taraftarı heyecandan çılgına çevirmişti: Yönetimden dünyaları istedi…

İlk 10 haftada oynadığı futbolla taraftarını mest eden sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arasının ardından kademeli olarak düşüş yaşadı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Wilfried Zaha’nın Fenerbahçe’den istediği maaş şoke etti! Taraftarı heyecandan çılgına çevirmişti: Yönetimden dünyaları istedi…

Son haftalarda yeniden çıkışa geçen Fenerbahçe, sezonun kalan maçlarını kazanarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Wilfried Zaha’nın Fenerbahçe’den istediği maaş şoke etti! Taraftarı heyecandan çılgına çevirmişti: Yönetimden dünyaları istedi…

Jorge Jesus ile gelecek sezon da yola devam etmeyi düşünen Fenerbahçe yönetimi, transferde de flaş bir adım attı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Wilfried Zaha’nın Fenerbahçe’den istediği maaş şoke etti! Taraftarı heyecandan çılgına çevirmişti: Yönetimden dünyaları istedi…

Gelecek sezon Jorge Jesus ile yola devam etme planları yapan Fenerbahçe, şimdiden dünya yıldızlarıyla iletişime geçti.

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